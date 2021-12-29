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Финалист Холостячки Дима Шевченко закрутил роман с матерью-одиночкой после отказа Златы Огневич

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
29 декабря, 10:16
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Дмитрий Шевченко недолго остался холостяком. Финалист романтического реалити наконец-то поделился подробностями новых отношений
Финалист "Холостячки-2" Дмитрий Шевченко назвал имя своей новой девушки.
Финалист "Холостячки-2" Дмитрий Шевченко назвал имя своей новой девушки. / Фото: instagram.com/dmitrij_sheff, katyasheffer

Еще раньше финалист "Холостячки-2" Дима Шевченко сообщал, что он все-таки переехал со Львова в Киев, мол, там его "ждет любовь". Фолловеры сразу начали догадываться, что это Злата. Но не так то было. Оказалось, что избранницей мужчины стала 34-летняя певица Екатерина Шеффер.

Дима и Катя познакомились "по-современному" – в Facebook. Тогда же спортсмен сразу пригласил девушку на первое свидание. Знакомство прошло успешно, поэтому мужчина вскоре позвал певицу на вторую встречу – на тренировку по боксу.

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При первой встрече было чувство, что я давно ее знаю. Не было напряжения и мысли о том, что сказать, что сделать, правильно ли я веду себя. Была легкость в общении, и это мне понравилось, – рассказал Дмитрий в кулинарном YouTube-шоу "НеВинная".

Кстати, сама Екатерина Шеффер также участвовала в проекте "Холостяк-1" с хореографом Максом Чмерковским.

Известно, что певица и спортсмен начали встречаться задолго до транслирования финальных серий, поэтому, по условиям контракта, Дима не мог появляться с Катей в общественных местах. Поэтому пара проводила время вместе дома и в закрытых залах ресторанов.

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Дмитрий и Катя познакомились в соцсети.
Дмитрий и Катя познакомились в соцсети. / Фото: instagram.com/dmitrij_sheff, katyasheffer

Более того, Шевченко признался, что последние выпуски "Холостячки-2" он смотрел вместе с любимой. Это было испытанием для их отношений. Ведь, как мы знаем, в финальных эпизодах между Златой и Димой было много "горячих" моментов, которые спровоцировали ревность у певицы

Я думаю, ей можно памятник уже ставить. Она плохо реагировала. Я с полувзгляда понимал, пытался либо переключить, либо отвлечь. Но на следующий день прилетали. Говорит: "Ага, это мы пропустили вчера", – вспоминает Шевченко.

Кроме того, как оказалось, Шеффер живет в том же доме, что и Огневич. Она самостоятельно воспитывает сына, с которым Дмитрий уже нашел общий язык.

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У девушки Дмитрия есть сын.
У девушки Дмитрия есть сын. / Фото: katyasheffer

Если с сыном познакомила, мне это уже считается серьезными намерениями. Думаю, что девушка не будет знакомить ребенка с кем попало. Для меня ребенок – не помеха. Это маленький друг, с которым я выстраиваю отношения, – сказал мужчина.

Также Дмитрий признался, что сам давно мечтает о своих детях, и для него уже не имеет значения, мальчик это будет или девочка.

Кстати Катерина Шеффер в 2008 году попала в трио "Голливуд" продюсера Юрия Никитина. Но уже через два года она решила покинуть коллектив и строить сольную карьеру.

Раньше Злата Огневич рассказала о чувствах к победителю реалити Андрею Задворному после их расставания.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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