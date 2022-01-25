Финалиста Нацотбора на Евровидение-2022 дисквалифицировали: кто заменит LAUD

Только вчера зрители наконец-то узнали имена финалистов Нацобора, а уже сегодня стало известно, что певец LAUD дисквалифицирован из конкурса.
Причиной дисквалификации стало то, что трек "Head Under Water", с которым собрался покорять Евровидение был написан еще задолго до конкурса.
Как сообщили в оргкомитете конкурса, после проверки оказалось, что музыкальная композиция была написана еще в 2018 и опубликована на YouTube-канале автора, что противоречит правилам конкурса.
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Почему комитет не проверил песню LAUD до объявления финалистов, неизвестно. По информации некоторых источников, об этом руководству Нацотбора сообщил один из участников.
В свое оправдание LAUD заявил, что на самом деле с 2018 трек дорабатывался и сейчас звучит совершенно по-новому.
Кто заменит LAUD в финале Нацотбора?
Как сообщили организаторы конкурса, место дисквалифицированного артиста займет певец Barleben с песней "Hear My Words".
Какие песни представят участники?
По правилам конкурса трек для Национального отбора не должен быть обнародован и выходить в релиз, а также не использоваться в коммерческих целях до 1 сентября 2021 года.
Список финалистов и их треков:
- Alina Pash – Тіні забутих предків
- Barleben – Hear My Words
- Cloudless – All be alright
- Kalush Orchestra – Стефания
- Michael Soul – Demons
- Our Atlantic – Моя Любовь
- Roxolana – GIRLZZZZ
- Wellboy – Nozzy Bossy
Также ранее сообщалось о том, что финал Нацотбора в этом году будет проводить другой ведущий. Сергей Притула прокомментировал свой уход из проекта.