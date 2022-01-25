Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Нужно успокоиться: итоги СНБО 🎉 Зеленскому – 44! 🔔 Угроза войны с Россией ✈ Эвакуация дипломатов из Киева

Умер Мит Лоуф

Девушки Топалова

Сестры Брежневой

Секрет Джей Ло

Сыновья в платьях

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Финалиста Нацотбора на Евровидение-2022 дисквалифицировали: кто заменит LAUD

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 января, 10:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ни один конкурс Национального отбора на Евровидение-2022 не обходится без скандала. На этот раз оргкомитет дисквалифицировал участника сразу же после объявления финалистов
LAUD покидает финал Нацотбора-2022
LAUD покидает финал Нацотбора-2022 / Фото: Instagram

Только вчера зрители наконец-то узнали имена финалистов Нацобора, а уже сегодня стало известно, что певец LAUD дисквалифицирован из конкурса.

Причиной дисквалификации стало то, что трек "Head Under Water", с которым собрался покорять Евровидение был написан еще задолго до конкурса.

Реклама

Как сообщили в оргкомитете конкурса, после проверки оказалось, что музыкальная композиция была написана еще в 2018 и опубликована на YouTube-канале автора, что противоречит правилам конкурса.

Почему комитет не проверил песню LAUD до объявления финалистов, неизвестно. По информации некоторых источников, об этом руководству Нацотбора сообщил один из участников.

В свое оправдание LAUD заявил, что на самом деле с 2018 трек дорабатывался и сейчас звучит совершенно по-новому.

Реклама

Кто заменит LAUD в финале Нацотбора?

Как сообщили организаторы конкурса, место дисквалифицированного артиста займет певец Barleben с песней "Hear My Words".

Реклама

Какие песни представят участники?

По правилам конкурса трек для Национального отбора не должен быть обнародован и выходить в релиз, а также не использоваться в коммерческих целях до 1 сентября 2021 года.

Список финалистов и их треков:

  • Alina Pash – Тіні забутих предків
  • Barleben – Hear My Words
  • Cloudless – All be alright
  • Kalush Orchestra – Стефания
  • Michael Soul – Demons
  • Our Atlantic – Моя Любовь
  • Roxolana – GIRLZZZZ
  • Wellboy – Nozzy Bossy

Также ранее сообщалось о том, что финал Нацотбора в этом году будет проводить другой ведущий. Сергей Притула прокомментировал свой уход из проекта.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Кавер DZIDZIO на хит Скрябина
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
25 января. Иосиф Слипый. В этот день (1965) Папа Римский Павел VI присвоил украинцу титул кардинала и назначил священником греко-католической церкви Сант-Атанасио, расположенной в центре Рима...
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять