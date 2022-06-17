Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны 👍 Евродесант в Киеве: итоги
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Флаг Украины, подписанный лидером Kalush Orchestra, купили за 18,4 тыс. гривен

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 июня, 11:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На аукционе продали флаг Украины, подписанный фронтменом группы Kalush Orchestra, Олегом Псюком, более чем за 18 тысяч гривен

Победители "Евровидения-2022" Kalush Orchestra помогают Украине не только своим творчеством, но и участием в благотворительных акциях. Недавно коллектив смог продать свою знаменитую розовую панамку и хрустальный кубок, выигранный на песенном конкурсе, за огромную сумму на помощь ВСУ.

Также недавно на аукцион выставили государственный флаг Украины с подписью фронтмена Kalush Orchestra, Олега Псюка. Организацией акции занялись волонтеры из филиала "Союза украинок" в родном городе музыканта Калуше.

Реклама
Фото: facebook.com/soyuzukrainokkalush

Наивысшую ставку в 9200 гривен сделали Соломия Кобута и ее муж. И эта ставка выиграла! Однако супруги, проживающие в США, решили максимально помочь военным и Украине – и перечислили вдвое большую сумму – 18 400 гривен! – сообщили на странице организации в Facebook.

Фото: facebook.com/soyuzukrainokkalush

Деньги, которые удалось получить благодаря аукционы, пойдут на помощь бойца украинской армии, а именно на закупку тепловизоров.

Напомним, раньше Джамала выставила на продажу свое платье, в котором она выступала на "Евровидении".

Недавно мы также писали, что белорусские музыканты-оппозиционеры перепел хит Kalush Orchestrа Stefania с пожеланиями победы Украине.

Реклама

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять