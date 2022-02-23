Фото дня: Шон Пенн снова в Киеве!

Знаменитый голливудский актер снова посетил столицу Украины. И появилось первое фото

Артист снова прилетел в Украину / Фото: Getty Images, скриншот

Такую информацию сообщил Владислав Давидзон, известный продюсер, критик и художник, главный редактор The Odessa Review и европейский культурный критик журнала Tablet Magazine. На своей странице в Twitter он поделился снимком с актером.

Шон Пенн приехал в Украину / Фото: Twitter

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Напомним, впервые американский актер и продюсер посетил Украину в ноябре 2021 года. Он прилетел снимать документальный фильм о событиях во время революции на Майдане. Тогда его видели со съемочной группой в Киеве, на Аллее Героев Небесной Сотни. В его планах было посетить Донбасс.

Мы пока не знаем, какую именно цель носит этот приезд Шона Пенна в Украину. Но это точно отличная новость, которую многие расценивают как поддержку в это непростое время.

Мы обязательно расскажем вам больше деталей, как только появятся подробности.

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Для справки:

Шон Пенн – знаменитый американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Лауреат премии "Оскар" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк". Он считается одним из наиболее титулованных актеров современности, призер трех крупнейших кинофестивалей мира – Каннского, Венецианского (дважды) и Берлинского.

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