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Фото до и после: Соломия Витвицкая показала, как визажист скрыл ее синяки после аварии

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
22 июля, 16:54
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Известная украинская телеведущая показала поклонникам магию работы визажистов. Причина у звезды была особенная – всего неделю назад она попала в аварию
Соломия Витвицкая показала, как загримировали ее гематомы после аварии
Соломия Витвицкая показала, как загримировали ее гематомы после аварии / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

После ДТП, в котором Соломия Витвицкая ударилась головой о сиденье, телеведущая уже успела вернуться к работе. Знаменитость сделала несколько фото до и после работы визажистов, благодаря которым в эфире ее лицо выглядело без синяков.

В последнее время звезды часто показывают свою жизнь без фильтров, несмотря на, порой, трудные обстоятельства. Демонстрация жизни такой какая она есть переросла в глобальный тренд, который влияет на соцсети и индустрию красоты. В подтверждение этому смотрите, как украинки не боятся показать свою естественную красоту и позируют без макияжа.

Фотографиями Соломия поделилась в своем Instagram-аккаунте. Телеведущая смело показала откровенное селфи без макияжа, на котором видны большие синяки под глазами. Дело в том, что из-за аварии Соломия Витвицкая получила шишку на лбу, которая, как и предупреждал врач, опустилась вниз, прямо в область глаз. Но звезда с юмором отнеслась к этим не самым приятным последствиям.

А мой любимый ВАШ комментарий под Сторис с синяками: "природа так очистилась, что теперь панды гуляют по городу", – написала Соломия.

Соломия Витвицкая показала, как ее загримировали после аварии
Соломия Витвицкая показала, как ее загримировали после аварии / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Телеведущая также рассказала, что после ДТП ей сделали КТ, сканирование и МРТ. У нее не обнаружили никаких внутренних повреждений. Сейчас Соломия Витвицкая чувствует себя хорошо, но у ее подруги, которая попала вместе с ней в аварию, все не так хорошо.

Подозрение перелома ноги таки остается. Ждем, чтобы немного сошел сильный отек и можно было тщательно дообстежити. Верим в лучшее! – написала Соломоя.

Ранее Соломия Витвицкая назвала Кузьму Скрябина своим лучшим соведущим.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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