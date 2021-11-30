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Фреймут о внешности дочери: Разве можно судить незавершенный шедевр

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
30 ноября, 17:50
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Дочь телеведущей Злата Митчелл живет и учится с Америке, поэтому совместные фото с ленте Фреймут появляются редко. Но, не смотря на это дочь и звездная мама остаются очень близки
Ольга Фреймут и Злата Митчелл
Ольга Фреймут и Злата Митчелл / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут в своем Instagram чаще делится советами по этикету, за которые ее захейтили комментаторы. Изредка среди образовательного контента у телеведущей появляются фото с детьми.

Так, Фреймут поделилась с поклонниками фотографией со своей старшей дочерью Златой.

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Тинейджеров называют некрасивыми. Но они – произведение искусства в процессе работы. Немного времени и автор ее завершит и покажет публике. Вот тогда придется признать, что ошибались в неуживчивости подростков. Разве можно судить незавершенный шедевр? – подписала фотографию с дочерью телеведущая.

Сейчас Злате 15 лет и она совсем не похожа на свою звездную маму. Девушка предпочитает другой стиль, занимается хип-хопом и пробует себя в дизайне одежды.

Ольга Фреймут с дочерью Златой
Ольга Фреймут с дочерью Златой / Фото: instagram.com/freimutolia

Комментаторы отметили, что Фреймут все же удалось "создать шедевр" и Злата выросла очень красивой девушкой.

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  • "Злата – очень красивая девушка"
  • "Все бы еще такие некрасивые, как ваша дочь"
  • "Дочь, красавица"
  • "Как красиво сказано, Оля! Злата выглядит, как уже завершенный шедевр"
  • "Только вы могли так красиво описать взросление"
Фото – instagram.com/freimutolia

Однако, нашли и те, кто раскритиковал внешность дочери телеведущей. Комментаторам не понравились брови Златы. По их мнению, они совсем не идут девушке и Фреймут, как мама, могла бы ей об это сказать.

  • "Брови может и тренд, но это просто бред! Девочка красавица, а брови..."
  • "Мама должна подсказать, что такие брови не красиво"
  • "Все тут красиво, кроме бровей"
  • "А что с бровями?"
Фото – instagram.com/freimutolia

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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