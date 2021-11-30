Фреймут о внешности дочери: Разве можно судить незавершенный шедевр

Дочь телеведущей Злата Митчелл живет и учится с Америке, поэтому совместные фото с ленте Фреймут появляются редко. Но, не смотря на это дочь и звездная мама остаются очень близки

Ольга Фреймут и Злата Митчелл / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут в своем Instagram чаще делится советами по этикету, за которые ее захейтили комментаторы. Изредка среди образовательного контента у телеведущей появляются фото с детьми.

Так, Фреймут поделилась с поклонниками фотографией со своей старшей дочерью Златой.

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Тинейджеров называют некрасивыми. Но они – произведение искусства в процессе работы. Немного времени и автор ее завершит и покажет публике. Вот тогда придется признать, что ошибались в неуживчивости подростков. Разве можно судить незавершенный шедевр? – подписала фотографию с дочерью телеведущая.

Сейчас Злате 15 лет и она совсем не похожа на свою звездную маму. Девушка предпочитает другой стиль, занимается хип-хопом и пробует себя в дизайне одежды.

Ольга Фреймут с дочерью Златой / Фото: instagram.com/freimutolia

Комментаторы отметили, что Фреймут все же удалось "создать шедевр" и Злата выросла очень красивой девушкой.

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"Злата – очень красивая девушка"

"Все бы еще такие некрасивые, как ваша дочь"

"Дочь, красавица"

"Как красиво сказано, Оля! Злата выглядит, как уже завершенный шедевр"

"Только вы могли так красиво описать взросление"

Фото – instagram.com/freimutolia

Однако, нашли и те, кто раскритиковал внешность дочери телеведущей. Комментаторам не понравились брови Златы. По их мнению, они совсем не идут девушке и Фреймут, как мама, могла бы ей об это сказать.

"Брови может и тренд, но это просто бред! Девочка красавица, а брови..."

"Мама должна подсказать, что такие брови не красиво"

"Все тут красиво, кроме бровей"

"А что с бровями?"

Фото – instagram.com/freimutolia

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