Фронтмен Kalush Orchestra высказался против проведения Евровидения-2023 не в Украине (видео)

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк высказал свое мнение насчет решения EBU провести песенный конкурс "Евровидение-2023" в другой стране

Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

Со скандальным решением EBU о переносе "Евровидения-2023" из Украины в Великобританию не согласны многие. Даже премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон предложил оргкомитету пересмотреть вопрос.

Свое мнение насчет переноса песенного конкурса высказал и фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк. Лидер коллектива, который принес Украине долгожданную победу на "Евровидении-2022" считает, что европейская вещательная компания должна дать время украинцам.

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Наша команда разочарована решением EBU и очень надеется, что это еще как-то можно изменить. Потому что мы очень хотим провести "Евровидение" в Украине, и наши ВСУ сделают все возможное для того, чтобы это было безопасно для всех. Поэтому просим EBU и всех, кто принимает решение, дать нам немного времени, и мы докажем, что все будет так, как должно быть, – сказал в своем заявлении Псюк.

Скандал вокруг "Евровидения-2023"

Украинская группа Kalush Orchestra победила на "Евровидении-2022". По правилам конкурса следующее музыкальное состязание проводится в той стране, которая выиграла предыдущее, то есть в Украине.

Несмотря на то что в Украине уже начали обсуждать подготовку конкурса, Европейский вещательный союз заявил, что из-за войны "Евровидение" не может пройти в Украине. Организаторы конкурса обратились к Британии, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, ведь их представитель занял второе место.