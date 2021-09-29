Галина Безрук после скандала с супругом приехала в Киев, но дочь пришлось оставить в России

Сейчас актриса проживает в России, но иногда приезжает на съемки в Украину. Ради работы Галине пришлось расстаться с дочерью на несколько месяцев

Галина Безрук приехала в Киев на съемки после ссоры с мужем / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Новость о ссоре и расставании Галины Безрук со своим супругом Артемом Алексеевым шокировала многих ее поклонников – никто не мог поверить, что такая, на первый взгляд, счастливая семья разрушилась в один миг.

Напомним, Галина Безрук рассказала о том, что ее супруг пристрастился к алкоголю на фоне проблем с психическим здоровьем. А позже актриса узнала, что Алексей ей изменял.

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Галина проживает в России, но приезжает на съемки в родную Украину. Сейчас она принимает участие в съемках одного из украинских телесериалов. Ради этого ей пришлось расстаться с дочерью на несколько месяцев.

Жизнь продолжается, как ни крути. Ответственность только усилилась. Работу никто не отменял и следующие месяцы я должна провести в Киеве...Здесь грустить не позволят. Так что долой слезы. Вы их не видели и не увидите. Их я оставлю своим подушке и лучшей подружке. И вернусь сюда все той же позитивной и счастливой, просто более мудрой и сильной, – пишет Галина.

Актриса очень скучает по своей дочери – Василисе. Она, по всей видимости, сейчас осталась с родственниками в России.

Галина Безрук оставила дочь в России ради съемок в Украине / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Что произошло в семье Галины Безрук?

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Актриса Галина Безрук и ее супруг Артем Алексеев поженились в 2016 году. Они воспитывают четырехлетнюю дочь Василису. Пара публиковала счастливые фото в соцсетях, никогда не давая поводов для слухов о разладе в семье.

Недавно с дочкой Галины и Артема произошел несчастный случай. Девочку срочно прооперировали и сейчас с ней все хорошо. Но, по словам Галины, после происшествия с ребенком у ее супруга начались проблемы. Алексеев, как говорит Безрук, находится в состоянии "острого психоза и постоянного алкогольного опьянения".

Галина Безрук и Артем Алексеев с дочкой Василисой / Фото: instagram.com/galina_bezruk

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Но на этом проблемы не закончились. Позже оказалось, что Алексей, как заявила Галина, изменял ей со своей экс-возлюбленной. В соцсетях многие предположили, что речь идет про актрису Агату Муцениеце, с которой у Алексея когда-то были романтические отношения.

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