Где сейчас сын сбежавшей в Россию Повалий и чем он занимается (фото)

Своего единственного сына Таисия Повалий родила в браке с музыкантом Владимиром Повалием. Он пошел по стопам своих звездных родителей – сейчас 38-летний Денис Повалий выступает на сцене.
Ранее мы писали, что Таисия Повалий заявила о травле со стороны украинцев.
Что известно о Денисе Повалий
Он родился в Киеве, в 1983 году. Сын артистки изучал иностранные языки, окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
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После развода родителей Денис остался жить с отцом, но поддерживал отношения с мамой. Во время учебы на первом курсе Повалий начал писать музыку.
Хотя после окончания ВУЗа он пытался работать по специальности, душа Дениса все же требовала музыки.
Когда сыну Повалий было 27 лет, он участвовал в украинском "Х-фактор", но до слепых прослушиваний не дошел.
В 2011 году Денис участвовал в кастинге на "Евровидение", но его также ждал провал. В 2017 году он снова попробовал пробиться на конкурс в онлайн-кастинге нацотбора с песней собственного сочинения Written On Your Heart. Еще одна неудача.
Денис участвовал в восьмом сезоне "Голосу країни", попал в команду к Тине Кароль, но позже покинул шоу из-за разногласий с тренером.
Личная жизнь
Денис Повалий женат на киевлянке Светлане Вихровой с 2015 года. В 2019-м у пары родился сын Демьян, которого просто обожает звездная бабушка.
Фотографии ребенка Денис и Светлана в соцсетях не постят, зато периодически делятся совместными снимками.
Супруги живут в Киеве, но сейчас Денис покоряет публику в России. Таисия Повалий в 2014 году переехала в РФ и в Украине не появляется. Мама и сын принимают участие в вокальном шоу "Две звезды. Отцы и дети".
В этом проекте также принимают участие Наташа Королева и ее сын Архип. Недавно, к слову, певица ошарашила публику своей внешностью – она все больше становится похожей на свою маму.