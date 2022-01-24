Где сейчас сын сбежавшей в Россию Повалий и чем он занимается (фото)

Денис Повалий вместе со своей мамой принимает участие в вокальном шоу на российском "Первом канале"

Что известно о сыне Таисии Повалий - Денисе / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial, instagram.com/denis.povaliy

Своего единственного сына Таисия Повалий родила в браке с музыкантом Владимиром Повалием. Он пошел по стопам своих звездных родителей – сейчас 38-летний Денис Повалий выступает на сцене.

Ранее мы писали, что Таисия Повалий заявила о травле со стороны украинцев.

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Что известно о Денисе Повалий

Он родился в Киеве, в 1983 году. Сын артистки изучал иностранные языки, окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Сын Таисии Повалий в детстве / Фото: instagram.com/denis.povaliy

После развода родителей Денис остался жить с отцом, но поддерживал отношения с мамой. Во время учебы на первом курсе Повалий начал писать музыку.

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Денис Повалий во время обучения в Киевском институте международных отношений / Фото: instagram.com/denis.povaliy

Хотя после окончания ВУЗа он пытался работать по специальности, душа Дениса все же требовала музыки.

Когда сыну Повалий было 27 лет, он участвовал в украинском "Х-фактор", но до слепых прослушиваний не дошел.

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В 2011 году Денис участвовал в кастинге на "Евровидение", но его также ждал провал. В 2017 году он снова попробовал пробиться на конкурс в онлайн-кастинге нацотбора с песней собственного сочинения Written On Your Heart. Еще одна неудача.

Денис участвовал в восьмом сезоне "Голосу країни", попал в команду к Тине Кароль, но позже покинул шоу из-за разногласий с тренером.

Личная жизнь

Денис Повалий женат на киевлянке Светлане Вихровой с 2015 года. В 2019-м у пары родился сын Демьян, которого просто обожает звездная бабушка.

Супруга Дениса Повалий – Светлана / Фото: instagram.com/lana_vihrova

Фотографии ребенка Денис и Светлана в соцсетях не постят, зато периодически делятся совместными снимками.

Денис Повалий с женой Светланой / Фото: instagram.com/denis.povaliy

Супруги живут в Киеве, но сейчас Денис покоряет публику в России. Таисия Повалий в 2014 году переехала в РФ и в Украине не появляется. Мама и сын принимают участие в вокальном шоу "Две звезды. Отцы и дети".

В этом проекте также принимают участие Наташа Королева и ее сын Архип. Недавно, к слову, певица ошарашила публику своей внешностью – она все больше становится похожей на свою маму.