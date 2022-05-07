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Где смотреть Евровидение-2022 в Украине и за рубежом: все площадки для просмотра трансляции

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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7 мая, 15:41
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Вот-вот состоится главный песенный конкурс Европы, понаблюдать за которым украинцы смогут не только в Украине, но и за рубежом
Где смотреть Евровидение-2022
Где смотреть Евровидение-2022 / Фото: Getty Images

Уже на следующей неделе вся Европа будет наблюдать за вокальным состязанием на "Евровидении-2022". Зрители с нетерпением ждут выступления любимых артистов, а букмекеры делают ставки на фаворитов.

Первый полуфинал состоится 10 мая, следить за конкурсом смогут жители всех стран, представленных в Турине. Украины смогут посмотреть выступление представителей нашей страны и других конкурсантов на нескольких платформах.

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Как сообщает "Суспільне", прямая трансляция начнется в 22:00 на телеканале UA: КУЛЬТУРА. Комментировать шоу неизменно будет ведущий Тимур Мирошниченко.

Для тех, кто не может смотреть эфир на телевидении будет возможность подключится к трансляции на онлайн-площадках:

Также на YouTube-канале Євровидение Украина будет идти специальная онлайн-трансляция прямиком из комментаторской студии.

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Напомним, что в первом полуфинале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины Kalush Orchestra. Ведущий в прямом эфире объявит момент, когда зрители смогут отправить SMS-сообщение на номер 7576 с номером понравившегося участника.

Украинцы смогут смотреть Евровидение-2022 по ТВ и на онлайн-площадках
Украинцы смогут смотреть Евровидение-2022 по ТВ и на онлайн-площадках / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Где смотреть Евровидение-2022 украинцам, которые выехали за рубеж?

К сожалению, сейчас многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и выехать за границу, поэтому не смогут наблюдать за конкурсом на украинском телевидении. Кроме онлайн-площадок, указанных выше, украинцы могут присоединиться к просмотру на местном телевидении.

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Евровидение в Польше

В этом году песенный конкурс "Евровидение" в Польше будет транслироваться на канале TVP-1. Также, как сообщают польские СМИ, можно будет подключится к просмотру на официальном канале Евровидения в YouTube. Начало трансляции в 21:00.

Евровидение в Германии

Два полуфинала, которые состоятся во вторник, 10 мая, и в четверг, 12 мая, в Германии будет транслировать телеканал One. Начало прямого эфира – в 21:00.

Предлагаем послушать выступления учатсников "Евровидения-2022", которые собрали тысячи просмотров на YouTube. Среди них может быть победитель!

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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