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Гематома и отек: Маша Ефросинина травмировала лицо перед съемками (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
9 ноября, 16:37
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Уверены, хотя бы раз такое происходило и с вами. Случай Маши показывает, почему нужно быть осторожным со смартфоном
Маша Ефросинина травмировалась перед съемками
Маша Ефросинина травмировалась перед съемками / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина обратилась к своим подписчикам в Instagram. В сторис она рассказала, как сама себя травмировала с помощью смартфона.

На лице у Маши образовалась гематома и отек на носу. Все потому, что она уронила на лицо свой же мобильный. По словам Ефросининой, место ушиба очень болит, она с трудом может дышать.

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Маша Ефросинина показала последствия ушиба на лице / Фото: instagram.com/stories/mashaefrosinina

Оказывается, ведущая нашла в Сети информацию о том, что шея быстро стареет и теряет упругость из-за неправильного положения головы.

И я такая: "Офигеть. Все, теперь держу телефон по-другому". Я прям лежа на подушке, беру телефон и начинаю на нем писать. Он соскальзывает и вот так ребром падает мне на нос. Нарочно так не придумаешь. Это такая боль, я даже подумала, что у меня сломан нос, – рассказала Маша Ефросинина и продемонстрировала, как все произошло.

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Маша Ефросинина продемонстрировала, как ушибла нос / Фото: instagram.com/stories/mashaefrosinina

Мария подчеркнула, что "обошлась малой кровью" и призвала подписчиков быть осторожным, дабы избежать подобных нелепых и опасных ситуаций.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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