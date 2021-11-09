Гематома и отек: Маша Ефросинина травмировала лицо перед съемками (фото)

Уверены, хотя бы раз такое происходило и с вами. Случай Маши показывает, почему нужно быть осторожным со смартфоном

Маша Ефросинина травмировалась перед съемками / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина обратилась к своим подписчикам в Instagram. В сторис она рассказала, как сама себя травмировала с помощью смартфона.

На лице у Маши образовалась гематома и отек на носу. Все потому, что она уронила на лицо свой же мобильный. По словам Ефросининой, место ушиба очень болит, она с трудом может дышать.

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Маша Ефросинина показала последствия ушиба на лице / Фото: instagram.com/stories/mashaefrosinina

Оказывается, ведущая нашла в Сети информацию о том, что шея быстро стареет и теряет упругость из-за неправильного положения головы.

И я такая: "Офигеть. Все, теперь держу телефон по-другому". Я прям лежа на подушке, беру телефон и начинаю на нем писать. Он соскальзывает и вот так ребром падает мне на нос. Нарочно так не придумаешь. Это такая боль, я даже подумала, что у меня сломан нос, – рассказала Маша Ефросинина и продемонстрировала, как все произошло.

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Маша Ефросинина продемонстрировала, как ушибла нос / Фото: instagram.com/stories/mashaefrosinina

Мария подчеркнула, что "обошлась малой кровью" и призвала подписчиков быть осторожным, дабы избежать подобных нелепых и опасных ситуаций.

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