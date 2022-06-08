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Go_A, Друга Ріка и другие украинские артисты, которые едут на гастроли за границу: расписание концертов

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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8 июня, 18:11
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Сразу несколько украинских групп и артистов объявили о том, что они отправляются в тур за границу, чтобы не дать миру забыть о войне в Украине, а также собрать деньги на помощь украинцам
Кто из украинских артистов едет в тур за границу - расписание концертов
Кто из украинских артистов едет в тур за границу - расписание концертов / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/go_a_band, instagram.com/drugarika

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину сферу шоу-бизнеса значительно подкосила пандемия COVID-19 – концертов и мероприятий, на которых могли бы выступить украинские артисты стало гораздо меньше, и то – их проводили с определенными ограничениями. Что уже говорить о нынешнем времени, когда многие представители сферы культуры либо пошли в ВСУ защищать родину, либо стали волонтерами.

Остальным артистам остается поднимать дух украинцам на более-менее "спокойных" территориях, а также ездить за рубеж, чтобы собирать финансовую помощь Украине на благотворительных концертах и напоминать миру о том, что война в Украине продолжается.

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Кто из украинских музыкантов в ближайшее время отправится в тур за границу – узнайте в материале "Сегодня".

"Друга Ріка"

Тур знаменитой украинской рок-группы "Друга Ріка" называется "Хто, якщо не ми?". За время первой части тура по Украине и Европе ребятам удалось собрать 882 891 грн – деньги пошли на покупку двух внедорожников, ста матрацов-спальников и трех тактических планшетов для батальона спецназа, в котором служит брат фронтмена группы Валерия Харчишина.

"Друга Ріка" продолжит тур. Выступления пройдут по такому графику:

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  • 10 июня – Париж, Франция;
  • 14 июня – Вроцлав, Польша;
  • 19 июня – Гданьск, Польша;
  • 20 июня – Лодзь, Польша;
  • 21 июня – Варшава, Польша.

Также музыканты примут участие:

  • 12 июня – в благотворительном вечере Stand With Ukraine в Ницце. Прибыль от события будет передана на помощь Украине.
  • 17 июня – в марафоне "Ночь Культуры" в Вильнюсе, организованном литовской авторской ассоциацией LATGA, партнерами украинской общественной организации "УААСП". Вход на марафон бесплатный.

Когда и где будет выступать "Друга Ріка" в Европе
Когда и где будет выступать "Друга Ріка" в Европе / Фото: instagram.com/drugarika

Go_A

У группы Go_A намечается большой тур по городам Европы и Америки! Только в июне группа выступит на шести фестивалях, билеты на которые уже явно раскуплены.

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В июне выступления пройдут по такому графику:

  • 17 июня – Виннипег, Канада, Winnipeg Jazz Festival
  • 19 июня – Торонто, Канада, Luminato Festival
  • 23 июня – Прага, Чехия, Metronome Festival
  • 25 июня – Пилтон, Великобритания, Glastonbury Festival
  • 27 июня – Лондон, Великобритания, The Garage
  • 30 июня – Лоле, Португалия, Festival MED

Go_A выступят на фестивалях в Европе и Канаде
Go_A выступят на фестивалях в Европе и Канаде / Фото: instagram.com/go_a_band

Quest Pistols

Участники группы Quest Pistols в оригинальном составе отправятся в туре уже в июле. Средства от продажи билетов будут переданы в помощь Украине через гуманитарные организации и фонды.

Выступления пройдут по такому графику:

  • 09 июля – Варшава
  • 12 июля – Вильнюс
  • 14 июля – Таллин
  • 15 июля – Рига
  • 17 июля – Прага
  • 19 июля – Берлин
Фото: instagram.com/anton_savlepov

"Один в каное"

Украинская инди-группа начала серию благотворительных концертов в Европе. Цель гурппы – собрать 1 000 000$ и передать его в поддержку защитников Украины!

Расписание концертов:

  • 2 июня, Испания, Мадрид
  • 3 июня, Испания, Барселона
  • 9 июня, Испания, Малага
  • 10 июня, Испания, Севилья
  • 12 июня, Португалия, Порту
  • 28 июня, Эстония, Таллин
  • 30 июня, Литва, Вильнюс
  • 2 июля, Польша, Варшава

Группа "Один в каное" отправилась в благотворительный тур
Группа "Один в каное" отправилась в благотворительный тур / Фото: facebook.com/odynvkanoe

Злата Огневич, Wellboy, ВВ в европейском туре в поддержку Украины

В июне стартует ряд масштабных концертов с популярными украинскими артистами и музыкантами. Главные площади Польши, Чехии, Австрии, Германии, Италии, Испании и многих других европейских стран станут рупором украинской музыки и культуры.

Уже 10 июня в Варшаве в парке Агриколь в 19:00 пройдет благотворительный концерт в рамках тура "Життя Переможе / Life Will Win" , на котором выступят MONATIK, "Воплі Відоплясова", Pianoboy, Злата Огневич, Wellboy и другие исполнители. 12 июня концерт пройдет в еще одном польском городе – Вроцлаве.

К слову, Wellboy также выступит в Pijana Wiśnia в Врашаве 11 июня.

Фото: Instagram

А пока звезды гастролируют, предлагаем послушать песни украинских исполнителей, которые были выпущены после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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