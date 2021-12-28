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Голая Екатерина Репяхова напугала Виктора Павлика: "Я же твоя жена"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
28 декабря, 13:58
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Сейчас супруги наслаждаются временем в зимнем Львове. Катя уже успела поделиться с фоловерами забавным Instаstories, где появился ее звездный муж
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик проводят время вместе во Львове.
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик проводят время вместе во Львове. / Фото: instagram.com/repyahovakate

Похоже, Екатерине Репяховой и Виктору Павлику удалось окончательно помириться после громкого конфликта из-за бывшей жены артиста Ларисы Созаевой.

Еще несколько дней назад Катя признавалась, что муж не поддержал ее в борьбе против Ларисы, и она даже намекнула на развод. Однако вскоре паре все же удалось прийти к компромиссу.

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Сейчас Репяхова и Павлик находятся во Львове. Сегодня молодая жена певца поделилась в Instastories видео из отеля, где они остановились. На ролике изображен Павлик в белом халате с чашкой кофе. Он заявляет любимой, что она его... испугала!

Instastories/repyahovakate

Напугала меня. Я открываю дверь, а тут раз и голая женщина передо мной стоит, – говорит артист.

На что Катя ответила ему: "Я же твоя женщина, не чужая".

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Кроме того, Репяхова показала подписчикам заснеженный вид из окна их номера в гостинице.

Instastories/repyahovakate

Не могу налюбоваться видом из окна, – написала она.

Накануне Катя опубликовала в Instagram кадры из семейной фотосессии к Новому году. Так, звездная пара вместе с сыном Мишей позировала на фоне праздничных декораций. Отметим, что парочка появилась в кадре в изысканных вечерних нарядах.

Екатерина Репяхова показала новогоднее фото с Виктором Павликом и сыном Мишей.
Екатерина Репяхова показала новогоднее фото с Виктором Павликом и сыном Мишей. / Фото: instagram.com/repyahovakate

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Счастье – это то, что не купишь за деньги. Любовь, взаимопонимание и вера близких у тебя. А еще считаю, что никто не в состоянии сделать нас счастливым, пока мы сами по себе несчастливы, – поделилась Репяхова.

Что известно о конфликте между супругами Виктора Павлика

Уже довольно долго экс-жена Виктора Павлика Лариса Созаева и его нынешняя жена Екатерина Репяхова враждуют. Как рассказала "Сегодня" Катя, бывшая Павлика обижается на певца, ссорится с ним из-за общей квартиры, а также публично обзывает Репяхову.

Известно, что Кате отказали в составлении иска на Ларису, но она подала его снова. Читайте в нашем материале подробнее о конфликте между Репяховой и Созаевой.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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