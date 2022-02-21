Голливудская актриса пришла бороться за Топольского: стали известны имена еще двух участниц "Холостяка"

Постепенно поклонники реалити-шоу начинают знакомиться с претендентками на сердце холостяка. До этого стали известны имена первых четырех участниц.
Телеканал СТБ заинтриговал зрителей еще двумя видео-визитками еще двух девушек.
Как стало известно, заполучить сердце Александр Топольского попытается начальник юридического отдела. Уверенная в себе девушка сразу заявит свои права на холостяка.
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Юристка решила сделать безапелляционное предложение Топольскому и при первом же знакомстве предложила ему кольцо.
В "Холостяк придет голливудская актриса
Еще одно загадочной участницей проекта стала голливудская актриса с украинскими корнями. Пока создатели шоу сохраняют интригу и не раскрывают имя девушки.
Незнакомка из Майами приготовила для холостяка интригующее свидание с завязанными глазами.
Напомним, что Алксандр Топольский также пробует себя в актерстве, поэтому есть вероятность, что общий язык пара найдет очень быстро.
Холостяк Александр Топольский пообещал раскрыть все секреты девушек в новом сезоне проекта. Напомним, что премьера 12 сезона шоу "Холостяк" состоится 4 марта.
Также стало известно, что победительница первого сезона "Холостяк" Александра Шульгина впервые станет мамой.