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Голливудская актриса пришла бороться за Топольского: стали известны имена еще двух участниц "Холостяка"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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21 февраля, 11:55
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Уже 4 марта украинские зрители будут наблюдать новую романтическую историю на проекте "Холостяк" – свою любовь будет искать американский бизнесмен украинского происхождения Александра Топольский
На проект "Холостяк" придет голливудская актриса
На проект "Холостяк" придет голливудская актриса

Постепенно поклонники реалити-шоу начинают знакомиться с претендентками на сердце холостяка. До этого стали известны имена первых четырех участниц.

Телеканал СТБ заинтриговал зрителей еще двумя видео-визитками еще двух девушек.

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Как стало известно, заполучить сердце Александр Топольского попытается начальник юридического отдела. Уверенная в себе девушка сразу заявит свои права на холостяка.

Юристка решила сделать безапелляционное предложение Топольскому и при первом же знакомстве предложила ему кольцо.

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В "Холостяк придет голливудская актриса

Еще одно загадочной участницей проекта стала голливудская актриса с украинскими корнями. Пока создатели шоу сохраняют интригу и не раскрывают имя девушки.

Незнакомка из Майами приготовила для холостяка интригующее свидание с завязанными глазами.

Напомним, что Алксандр Топольский также пробует себя в актерстве, поэтому есть вероятность, что общий язык пара найдет очень быстро.

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Холостяк Александр Топольский пообещал раскрыть все секреты девушек в новом сезоне проекта. Напомним, что премьера 12 сезона шоу "Холостяк" состоится 4 марта.

Также стало известно, что победительница первого сезона "Холостяк" Александра Шульгина впервые станет мамой.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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