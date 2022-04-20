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Горбунов и Осадчая показали трогательные фото с 8-месячным сыном: теперь ты ребенок войны!

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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20 апреля, 11:00
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Звездная пара нежно поздравила младшего сына с праздником. На днях Даниилу исполнилось восемь месяцев
Сыну звездной пары исполнилось восемь месяцев
Сыну звездной пары исполнилось восемь месяцев / Фото: instagram.com/kosadcha

19 августа 2021 года Екатерина Осадчая родила третьего сына Даниила. Это второй общий ребенок телеведущей и ее мужа Юрия Горбунова. У пары есть еще старший сын Иван, родившийся в 2017 году. Также у Кати есть 19-летний сын от первого брака – Илья.

19 апреля 2022 года Даниле исполнилось восемь месяцев. По этому поводу оба родителя решили поделиться трогательными фотографиями с сыном.

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Так, Юрий Горбунов опубликовал в соцсети снимок, на котором он держит совсем крошечного сына на руках. Вероятно, это архивный кадр, сделанный до войны в доме супругов в Киеве.

Тебе сегодня уже 8 месяцев, мой мальчик! Теперь ты ребенок войны! Когда ты вырастешь, будешь изучать в школе эти самые страшные в истории Украины страницы! А мы с мамой будем тебе рассказывать о ней! Чтобы такого больше никогда не повторилось! Папа с мамой тебя очень любят! – написал Горбунов под фото.

В то же время Екатерина Осадчая поделилась черно-белым снимком, где она нежно обняла Даниила.

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Даниилу сегодня 8 месяцев и уже почти два из них идет война. Он не запомнит взрывов и сирен, в его памяти не отчеканены сохраненные родители и слезы близких. Но когда вырастет, будет знать эти события в подробностях и знать, какой ценой украинцы завоевали его страну! Расти, сынок! Победа скоро, – пожелала малышу телеведущая.

Ранее мы писали, что Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов задумались об усыновлении ребенка, родители которого погибли во время войны.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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