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Горбунов признался, что их сын с Осадчей хотел другое имя для младшего брата

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
23 сентября, 10:55
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Этим летом у Юрия Горбунова и Кати Осадчей родился второй сын, которого назвали Даниилом. Телеведущий впервые рассказал интересный факт об имени младшего сына
Юрий Горбунов рассказал, кто выбирал имя для младшего сына
Юрий Горбунов рассказал, кто выбирал имя для младшего сына / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Эксклюзивно в программе "Зірковий шлях" на телеканале Украина Юрий Горбунов признался, что имя Даниил выбрала Катя Осадчая. А младший сын Иван изначально хотел другое имя для брата.

Иван предлагал имя Андрей, и он настаивал на нем. Наверное, так и было бы. Но Катя хотела больше Даниил, у меня какой-то конкретной позиции не было. Ну, кто рожал, тот и имеет право первого слова, – рассказал телеведущий.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыновьями
Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

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Иван только спустя несколько дней после рождения брата согласился с именем, которое выбрала мама.

Крестить младшего сына пара планирует до зимы. С крестными уже определились, но кто это будет Юрий Горбунов не стал говорить.

Также отметим, что у Кати есть старший сын Илья, который родился в браке с бизнесменом Олегом Полищуком. В сентябре Илье исполнится 19 лет.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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