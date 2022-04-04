Дмитрий Гордон высказал все, что думает о Наташе Королевой, которая раньше рассказывала, как любит Украину и свой родной город Киев

Дмитрий Гордон осудил Наташу Королеву / Фото: скриншот

Наташа Королева с начала войны в Украине не сделала ни одной публикации о вторжении России. Певица предпочитает делать вид, что ничего не происходит. Дмитрий Гордон в интервью программе "Украина вместе" для канала Украина24 эмоционально высказался о молчании Королевой.

Он отметил, что с "умилением" смотрит публикации Наташи Королевой в Instagram

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Вот ты девочкой жила на Борщаговке, рядом со мной. У нас был один классный руководитель в средней школе №205 Киева – Мария Николаевна Бабич, учительница украинского языка и литературы. Только у меня раньше, у Наташи позже. Ты поешь украинские песни, ты любишь Украину, как ты говоришь.

Гордон уже смирился с молчанием певицы, но его вывел из себя анонс Королевой о концерте в Урюпинске.

Это вообще анекдот! То есть здесь детей убивают, насилуют детей, девочки 10-летние с разорванными влагалищами в Буче! А ты, бл*дь, пишешь какие-то посты про то, что у тебя концерт в Урюпинске! У*бище! Просто у*бище! И таких много там. Тоже больные на голову люди. Ну ты же из Киева, ты же украинка, как ты можешь?

К слову, муж Наташи Королевой является поклонником "русского мира" и поддерживает российскую агрессию. В то же время старшая сестра певицы высказывается в поддержку Украины и часто постит патриотический контент.