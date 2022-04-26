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Гордон объяснил, почему только сейчас Галкин в открытую начал говорить о преступлениях России

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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26 апреля, 16:14
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Максим Галкин с первых дней полномасштабного вторжения России поддержал Украину и высказался против войны, однако в соцсетях он не спешил рассказывать о действиях российских оккупантов
Дмитрий Гордон прокомментировал пост Максима Галкина
Дмитрий Гордон прокомментировал пост Максима Галкина / Фото: Скриншот из видео

На днях Максим Галкин открыто назвал преступления России, которые она отрицает. В новом посте он упомянул зверства в Буче, трагедию в Одессе и сбитый малайзийский "Боинг". В интервью Слава+ Дмитрий Гордон признался, что после такой публикации "проникся бесконечным уважением к Галкину".

На вопрос Славы Демина, почему только спустя два месяца юморист решился на такой пост, Гордон отметил, что в России за правду наказывают, и людям, не поддерживающим режим Путина, есть что терять.

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В раз все разрушить не у всех хватает сил. Может, нужно время, чтобы какую-то базу себе подготовить.

Дмитрий Гордон добавил, что не осуждает тех, кто только сейчас начал говорить правду. Но вот путинских звезд Филиппа Киркорова, Олега Газманова, Надежду Бабкину, Николая Баскова он презирает. Также журналист осудил Наташу Королеву, которая постит у себя анонсы концертов, но молчит о войне в Украине.

Ранее Максим Галкин подтвердил, что в России стали запрещать его концерты из-за поддержки Украины.

Элина Пелешенко
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