Гордон теперь и ковер: журналист показал необычный подарок со своим лицом (фото)

Такой вещи в магазине мерча Дмитрия Гордона точно нет

Гордону подарили ковер с его портретом / Фото: instagram.com/gordondmytro/

Многие видели конфеты от Гордона, халву, кружку с лицом Гордона, футболку и даже подушки-дакимакуры с Дмитрием в полный рост.

А самому журналисту накануне подарили ковер с его портретом. На нем также изображена супруга Дмитрия Гордона – Алеся Бацман.

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Снимком Гордон поделился в своем Instagram-профиле. "Подарок от азербайджанских друзей", – написал он в подписи к снимку.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман похвастались подарком / Фото: instagram.com/gordondmytro/

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман познакомились в 2009 году. Тогда ходили слухи, что молодая журналистка забрала Дмитрия от жены Елены Сербиной. Но Алеся уверяет, что это не так.

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Я пришла делать интервью, он мне очень понравился, сразу видно неординарную личность. Он настолько обо всех переживает и заботиться. Если у кого-то плохое настроение, он обязательно подойдет и спросит. Он очень внимательный человек. Он очень щедрый и раздает все, чем он может поделиться, – рассказывала Бацман в интервью.

По официальным данным, у Гордона в общем семеро детей. Однако по словам журналиста, не все они хотят быть публичными, потому мало рассказывает об их жизни.

Алеся и Дмитрий воспитывают троих дочерей: Санту, Алису и Лиану.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман воспитывают троих дочерей / Фото: Facebook

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Раньше Алеся Бацман рассказала о ревности и брачном контракте с Гордоном.