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Гордон жестко прошелся по Долиной, которая ездила на Донбасс: Лариса упала в грязь

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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19 мая, 08:42
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Украинский журналист не сдержался и высказался об одиозной артистке, поддерживающей путинский режим и войну РФ против Украины
Дмитрий Гордон пристыдил Ларису Долину за ее позицию
Дмитрий Гордон пристыдил Ларису Долину за ее позицию / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official, instagram.com/gordondmytro/

Лариса Долина не думает своей головой, а верит только рашистской пропаганде. Недавно она засветилась в оккупированном Донецке возле памятника погибшим во время Второй мировой войны.

Более того, после этой поездки Долина решила дать комментарий пропагандистам "о Донбассе без фашизма". Гордон в Instagram обнародовал отрезок видео, где говорит Лариса.

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Певица пробормотала, что чувствует гордость за народ, который живет на Донбассе и "столько лет отстаивает себя, свою страну, свободу, без фашизма, без нацизма, без геноцида". Рекомендуем Долиной перестать смотреть росТВ и наконец заставить свой мозг работать!

Неприемлем ни в каком виде диктат, нацизм, фашизм. Мы знаем, что сейчас происходит в мире, как люди желают переписать историю. Мы не дадим этого сделать. И с нами вместе Донбасс, – заявила артистка.

Под видео Дмитрий Гордон лаконично высказался о Ларисе Долине, которая родилась в Баку, но с трех лет жила в Одессе. Сейчас она замалчивает о войне и полностью поддерживает кровавый режим диктатора России.

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Одесситка Лариса Долина упала в грязь, обмазалась ею с головы до ног и поела г*вна, – написал журналист.

Также не сдержали эмоции украинские звезды и пользователи Сети. Они оставили свои комментарии под постом Гордона:

  • Когда говоришь о диктатуре и фашизме своей страны, но не знаешь о своей биполярке.
  • Главнее всего… Лариса в коме.
  • Цикл программ #Яригала. Гость: долина, чудная долина.
  • Либо глупая, либо циничная до уродства!
  • Старость не радость! Рухнула полностью.
  • Она больше не одесситка.
Скриншот Instagram

Напомним, ранее также рашист Григорий Лепс приезжал на Донбасс петь для российских оккупантов. Тогда артиста жестко пристыдила Тина Кароль, назвав его "едой для червей".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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