Гордон жестко прошелся по Долиной, которая ездила на Донбасс: Лариса упала в грязь

Лариса Долина не думает своей головой, а верит только рашистской пропаганде. Недавно она засветилась в оккупированном Донецке возле памятника погибшим во время Второй мировой войны.
Более того, после этой поездки Долина решила дать комментарий пропагандистам "о Донбассе без фашизма". Гордон в Instagram обнародовал отрезок видео, где говорит Лариса.
Певица пробормотала, что чувствует гордость за народ, который живет на Донбассе и "столько лет отстаивает себя, свою страну, свободу, без фашизма, без нацизма, без геноцида". Рекомендуем Долиной перестать смотреть росТВ и наконец заставить свой мозг работать!
Неприемлем ни в каком виде диктат, нацизм, фашизм. Мы знаем, что сейчас происходит в мире, как люди желают переписать историю. Мы не дадим этого сделать. И с нами вместе Донбасс, – заявила артистка.
Под видео Дмитрий Гордон лаконично высказался о Ларисе Долине, которая родилась в Баку, но с трех лет жила в Одессе. Сейчас она замалчивает о войне и полностью поддерживает кровавый режим диктатора России.
Одесситка Лариса Долина упала в грязь, обмазалась ею с головы до ног и поела г*вна, – написал журналист.
Также не сдержали эмоции украинские звезды и пользователи Сети. Они оставили свои комментарии под постом Гордона:
- Когда говоришь о диктатуре и фашизме своей страны, но не знаешь о своей биполярке.
- Главнее всего… Лариса в коме.
- Цикл программ #Яригала. Гость: долина, чудная долина.
- Либо глупая, либо циничная до уродства!
- Старость не радость! Рухнула полностью.
- Она больше не одесситка.
Напомним, ранее также рашист Григорий Лепс приезжал на Донбасс петь для российских оккупантов. Тогда артиста жестко пристыдила Тина Кароль, назвав его "едой для червей".
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