Горячая Каменских покорила фигурой в сексуальном красном платье (фото)

Певица поделилась фотографиями с последнего выступления. На сцену NK вышла в горячем образе с глубоким декольте. Просто восторг!

NK восхитила публику горячим образом в красном платье / Фото: instagram.com/kamenskux

Сколько бы не было концертов, ощущения каждый раз, как впервые, – делится впечатлениями о концерте Настя Каменских со своими поклонниками.

Она опубликовала серию фото в своем Instagram-профиле.

Чтобы посмотреть все фотографии, свайпайте влево:

Для шоу NK выбрала уже традиционное красное платье с вырезом на бедре и корсетом с глубоким и пленяющим декольте. Горячий аутфит дополняют ботфорты и яркий мейк звезды.

В комментариях к посту Насти ее впечатленные поклонники написали сотни комплиментов, а кто-то даже сравнил ее с известной американской звездой:

"Прям как Бейонсе, очень тут похожи"

"Настя – красотка! Фотки очень атмосферные получились"

"Самая яркая!"

"Какая же вы красотка"

"Такая красивая женщина"

"Самая красивая"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Недавно Настя Каменских обнажилась в бассейне. "Голое" фото она опубликовала в Инстаграм, заблюрив часть снимка. Это стало темой для шуток у ее подписчиков – они начали писать, что вода в бассейне мутная.

Настя Каменских позировала полуобнаженной в бассейне / Фото: instagram.com/kamenskux

Певица вообще любит обнажаться для фото, несмотря на критику со стороны ее аудитории. Ранее мы также писали, что Настя Каменских поделилась фото из ванной, на котором прикрылась одной лишь пеной.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских: