Горячая штучка: Мишель Андраде засветила ягодицы в кожаных штанах

Певица, которой приписывали роман с коллегой по сцене Позитивом, решила подогреть интерес подписчиков своими смелыми фото в Instagram.
Так, Мишель опубликовала новые снимки в сексуальном образе. Андраде надела кожаные штаны с разрезом на ягодицах и короткий топ. Дополнили образ дерзкие стрелки и волосы собранные в косу.
Далее по теме
Таким образом певица напомнила поклонникам о премьере своей песни "Без сна", которая недавно вышла на музыкальных площадках. Послушать хит в лучшем звучании и посмотреть яркий клип легко с инновационным смартфоном.
Дерзкие луки редко могут оставить подписчиков равнодушными. Так и фанаты Мишель остались в полном восторге от новых фото певицы и засыпали ее множеством лестных комментариев.
- "Горячая штучка"
- "Красотка"
- "Сказать, что это будет слишком горячо – ничего не сказать"
- "пожар просто!"
- "Воу Воу"
Читай также:
- Писали "сдохни": Мишель Андраде пожаловалась на хейтеров
- "Сделала поворот 360": Michelle Andrade заинтриговала фанатов экстримом в предстоящем клипе
- Потап написал гимн для чемпионата Европы в Киеве, а исполнила его Мишель Андраде
- Устроили фотоохоту со смартфоном Xiaomi 11Т: как прошел осенний инстамит в парке "Беремицкое"