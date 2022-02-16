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Готов ли Wellboy поехать на Евровидение-2022 вместо Alina Pash – признание артиста

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Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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16 февраля, 19:05
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Антон Вельбой занял третье место в Нацотборе. Но готов ли он представить Украину на конкурсе вместо Алины Паш, которая сама отказалась от участия, – читайте ниже
Wellboy рассказал о Нацотборе на "Евровидение-2022".
Wellboy рассказал о Нацотборе на "Евровидение-2022". / Фото: Instagram

Wellboy выступал на Нацотборе с треком Nozzy Bossy и попал в ТОП-3. На кастинге он также попал в скандал, связанный с Тиной Кароль.

Поехать от Украины на "Евровидение" в Турин должна была Алина Паш. Но сегодня певица сама решила отказаться от участия на фоне скандала с поездкой в Крым и подделкой справки о пересечении границы.

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В комментарии сайту "Сегодня" Wellboy объяснил, что не претендует стать новым представителем Украины на конкурсе. Более того, он не знал, что Паш отказалась.

Я в шоке, что Алина Паш не поедет на "Евровидение-2022". Я не слежу дальше за развитием событий. Для меня все прошло, и я оставляю все позади. Я готовлю новые релизы, альбом, материал. Зачем ворошить прошлое?! – объяснил Вельбой за кулисами "Украинской песни года" (концерт, который устраивают Михаил Поплавский и Олег Винник).

Молодой исполнитель Wellboy удивил релизом новой песни
Молодой исполнитель Wellboy удивил релизом новой песни

Вельбой отметил, что ему "вообще не очень интересны все скандалы, связанные с "Евровидением". Также он объяснил, согласится ли Kalush Orchestra поехать на конкурс, если предложат музыкантам.

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KALUSH не откажется. Группа так боролась за свое право и я думаю, что они достойны. Все вообще достойны ехать на "Евровидение". Что касается того, буду ли я участвовать в следующем году в Нацотборе, скажу, что: дважды в одну реку не войдешь, – поделился с нами артист.

Ранее мы писали, чем запомнился Нацотбор на "Евровидение-2022".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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