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Готов работать с психологом: что происходит в семье Виктора Павлика

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
21 декабря, 15:29
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Екатерина Репяхова спустя два дня молчания наконец рассказала о случившемся между ней и мужем и удивила признанием о состоянии Виктора Павлика
Екатерина Репяхова заявила, что Виктор Павлик готов работать с психологом
Екатерина Репяхова заявила, что Виктор Павлик готов работать с психологом / Фото: instagram.com/repyahovakate

На днях заплаканная Екатерина Репяхова сообщила подписчикам, что ее обидел Виктор Павлик и заявила, что кто-то пытается испортить им жизнь.

Позже она записала несколько новых сторис, в которых сказала, что не против, чтобы вся страна наблюдала за происходящим в звездной семье. Однако никаких подробностей она не раскрыла.

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Сегодня молодая супруга Виктора Франковича вышла на связь с фолловерами и поделилась в Instastories личным, хотя снова не вдавалась в конкретные подробности. И если ранее она намекала на развод, то теперь пишет, что не бросит любимого.

Два дня я выглядела так. У меня правда не было сил выходить в сторис, – подписала заплаканное селфи Катя Репяхова.

Скриншот: instagram.com/stories/repyahovakate

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Далее молодая мама написала, что "некто" внушает ее мужу чувство вины, в том числе за смерть сына. Это продолжается уже много лет и Виктору Павлику сложно с этим жить.

Мой муж очень добрый и другой человек этим пользуется, – утверждает Репяхова.

Скриншот: instagram.com/stories/repyahovakate

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Она отметила, что Виктор Павлик, вероятно, будет общаться с психологом, чтобы как-то справиться с тем, что на него навалилось.

Мой муж готов работать над этим чувством вины, работать с психологом, ради нашей семьи, – добавила Екатерина.

Скриншот: instagram.com/stories/repyahovakate

Скандал из-за бывшей жены

Хотя Катя Репяхова до конца не раскрывает причину ссоры с мужем, поклонники, которые пристально следят за жизнью звездной пары, уверены – здесь не обошлось без бывшей жены артиста.

Виктор Павлик и Лариса Созаева
Виктор Павлик и Лариса Созаева / Фото: instagram.com/viktorpavlik, facebook.com/Лора-Созаева

Уже довольно продолжительное время экс-супруга Виктора Павлика Лариса Созаева и его нынешняя жена Екатерина Репяхова враждуют. Как рассказала Катя в эксклюзивном комментарии "Сегодня", бывшая Павлика держит не него обиду, ссорится с ним из-за их общей квартиры, а также публично оскорбляет Репяхову.

При этом лично женщины не общаются – Лариса пишет только Виктору Павлику. Подробнее читайте по ссылке.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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