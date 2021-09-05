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Говорит мало и не жалуется: Олю Фреймут захейтили за сексистские "правила для дам"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
5 сентября, 14:19
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Экс-ревизор Ольга Фреймут регулярно раздает своей аудитории советы по этикету. На этот раз ведущая рассказала, как должны вести себя "настоящие леди"
Ольгу Фреймут раскритиковали за советы для женщин
Ольгу Фреймут раскритиковали за советы для женщин / Фото: instagram.com/freimutolia

Так, Ольга Феймут, которая ранее призналась, что матерится в стрессовых ситуациях, рекомендует женщинам меньше говорить и больше слушать, не демонстрировать свои эмоции, не жаловаться и не съедать все блюдо из тарелки.

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Пост с "любимыми советами высококлассной дамы" ведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

Дама никогда не жалуется. Даже если у нее было плохое утро, поссорилась с любимым, замерзла, получила штраф за превышение скорости, она не делится бедой с миром, – пишет Фреймут.

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Она также подчеркнула важность осанки и умение вести диалог, упомянула Ольга и о том, что необходимо помогать нуждающимся, даже если опаздываешь на важную встречу.

Некоторые подписчики Ольги согласны с этими рекомендациями:

  • "Спасибо за такой полезный пост!"
  • "Спасибо, что напоминаете. Очень полезно всем"

Скриншот: instagram.com/freimutolia

Но многим все перечисленные пункты Ольги Фреймут показались слишком уж нереальными – придерживаться этих советов может только ненастоящая женщина или робот:

  • "Это какой-то универсальный солдат получается"
  • "Получился робот, а не живая женщина. А счастлива ли панна в таком зажатом со всех сторон образе?"
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Скриншот: instagram.com/freimutolia

Подписчики раскритиковали ее за сексизм и отметили, что любой человек имеет право быть кем хочет, а эти правила в настоящее время кажутся очень устаревшими:

  • "Соглашаюсь только с первым пунктом – осанка действительно всегда должна быть красивая и ровная. А вот все остальное – это ж какой-то сексизм по отношению к женщине... Как для 21 века эти правила выглядят устаревшими, по крайней мере, в таком виде".

Скриншот: instagram.com/freimutolia

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Как Оля Фреймут "женила" на себе супруга – смотрите в ролике:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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