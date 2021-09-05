Говорит мало и не жалуется: Олю Фреймут захейтили за сексистские "правила для дам"

Так, Ольга Феймут, которая ранее призналась, что матерится в стрессовых ситуациях, рекомендует женщинам меньше говорить и больше слушать, не демонстрировать свои эмоции, не жаловаться и не съедать все блюдо из тарелки.
Пост с "любимыми советами высококлассной дамы" ведущая опубликовала на своей странице в Instagram.
Дама никогда не жалуется. Даже если у нее было плохое утро, поссорилась с любимым, замерзла, получила штраф за превышение скорости, она не делится бедой с миром, – пишет Фреймут.
Она также подчеркнула важность осанки и умение вести диалог, упомянула Ольга и о том, что необходимо помогать нуждающимся, даже если опаздываешь на важную встречу.
Некоторые подписчики Ольги согласны с этими рекомендациями:
- "Спасибо за такой полезный пост!"
- "Спасибо, что напоминаете. Очень полезно всем"
Но многим все перечисленные пункты Ольги Фреймут показались слишком уж нереальными – придерживаться этих советов может только ненастоящая женщина или робот:
- "Это какой-то универсальный солдат получается"
- "Получился робот, а не живая женщина. А счастлива ли панна в таком зажатом со всех сторон образе?"
Подписчики раскритиковали ее за сексизм и отметили, что любой человек имеет право быть кем хочет, а эти правила в настоящее время кажутся очень устаревшими:
- "Соглашаюсь только с первым пунктом – осанка действительно всегда должна быть красивая и ровная. А вот все остальное – это ж какой-то сексизм по отношению к женщине... Как для 21 века эти правила выглядят устаревшими, по крайней мере, в таком виде".
Как Оля Фреймут "женила" на себе супруга – смотрите в ролике:
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