"Говорить Україна. Хроніки незламності": обновленное ток-шоу возвращается к зрителям в день своего 10-летия

В субботу, 16 апреля, любимое социальное ток-шоу украинцев "Говорить Україна" Алексея Суханова отмечает свой десятилетний юбилей. И у нас есть отличные новости по теме!

Ток-шоу "Говорить Україна" возвращается! / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Впервые с начала войны на YouTube-канале "Говорить Україна", аудитория эфирных выпусков которого насчитывает более миллиона подписчиков, выйдет премьерный выпуск программы в обновленном формате.

В новых выпусках ток-шоу, которое называется "Говорить Україна. Хроніки незламності", любимый ведущий миллионов украинцев Алексей Суханов будет знакомить зрителей с историями стойких украинцев, которые в самых сложных и страшных ситуациях готовы прийти на помощь друг другу, бороться, верить в лучшее и не терять человечности. С начала войны Алексей Суханов остается в Киеве, помогает согражданам, записался в территориальную оборону столицы, где сейчас проходит обучение.

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Теперь он будет совмещать журналистику с подготовкой к защите Киева с оружием в руках.

Война навсегда изменила нас. Мы больше не будем прежними. Мы будем более сильными, смелыми, отчаянными. Теперь каждый из нас стал героем своего времени, потому что только делая свое дело "на отлично", мы можем вытащить нашу страну и себя с того дна, куда пытается отправить нас россия. И любая наша история новых выпусков "Говорить Україна. Хроніки незламності" о силе воли к жизни и победе",

- поделился ведущий канала "Украина" Алексей Суханов.

Алексей Суханов / Фото: Говорит Украина

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За 10 лет своего существования "Говорить Україна" изменила судьбы более 15 тысяч человек. Проект является самым продолжительным социальным ток-шоу в истории украинского телевидения. Журналисты и эксперты программы стоят на страже справедливости и поддерживают попавших в беду. Сегодня, когда каждый украинец – свидетель переломных, героических, часто страшных событий, за которыми все мы во что бы то ни стало стремимся видеть будущее возрождение, неизменной задачей программы остается помощь конкретным людям.

Герои новых рубрик "Говорить Україна. Хроніки незламності" - очевидцы и участники этих событий - будут говорить о жизни во время войны, будут делиться пережитым, рассказывать о своем пути к взаимной поддержке, которая дает силы жить и двигаться дальше. Бесстрашные врачи, военные, волонтеры, мирные граждане, пережившие ужасы оккупации, примкнувшие к сопротивлению звезды шоу-бизнеса, другие герои современности поделятся историями, которые разбивают сердце, но и дают надежду.

Также "Говорить Україна. Хроніки незламності" продолжит воссоединять семьи, чью связь оборвала война и другие роковые события. В первых выпусках зрителей ждет встреча с дочерью погибшей Ирины из Бучи, фото руки которой облетело весь мир, а ее личность смогли узнать по маникюру; терапевтом, который без света и воды смог принять сложные роды; мэром Мариуполя, который расскажет о работе крематориев в городе; певцом Андреем Данилко. Отдельное внимание Алексей Суханов и его собеседники будут уделять борьбе с фейками российской пропаганды и дезинформации.

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Команда "Говорить Україна" работает на волонтерских началах. Они готовят выпуски, находясь в разных уголках страны. Мы будем встречаться по будням на нашем канале в YouTube, чтобы быть еще более актуальными и близкими зрителям. Мы будем говорить обо всем, что касается настоящего. Конечно, о войне, но еще больше о жизни, которая продолжается и будет продолжаться вопреки всему. Ведь верим и знаем, что мы пройдем этот трудный путь вместе,

- рассказывает креативный продюсер проекта Юлия Охрименко.