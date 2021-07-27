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Green Grey исключили из концерта ко Дню независимости Украины из-за песни на русском языке

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
27 июля, 15:47
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Знаменитая украинская группа Green Grey должна была выступить со своим хитом "Под дождем" на масштабном шоу в честь 30-летия независимости Украины
Green Grey не выступят на концерте к 30-летию независимости Украины
Green Grey не выступят на концерте к 30-летию независимости Украины / Фото: facebook.com/diezel.greengrey

Из-за того, что трек Green Grey, которые ранее были заявлены как участники фестиваля в России, русскоязычный, артисты не выйдут на сцену предстоящего концерта "30 легендарных групп с легендарными песнями". Об этом Дизель из Green Grey рассказал в Facebook.

По словам музыканта, Green Grey пытаются стереть из истории, в то время как на самом деле за 30 лет независимости Украины они стали одной из самых титулованных украинских групп.

В конце мая этого года нам поступило предложение из офиса Президента, принять участие в Большом, праздничном концерте на Олимпийском, посвящённый 30 летию Дня Независимости с песней "Под дождем". Тема – 30 Легендарных групп с легендарными песнями. Началась подготовка... обсуждения сценария, выступления с режиссерами, тех. детали с менеджментом... И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! – сообщил музыкант.

Дизель отметил, что они полностью украинский продукт: записывали песни в Украине, снимали клипы, давали концерты, платили налоги, растили детей. Также музыкант сообщил, что все их достижения, а их немало, были под флагом Украины и артисты всегда гордились этим.

Песня "Под дождем" в свое время стала визитной карточкой Green Grey.

Ранее мы раскрыли, кто выйдет на сцену грандиозного шоу ко Дню Независимости.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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