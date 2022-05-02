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Григорий Решетник о жуткой поездке в Ирпень: "До конца сложно поверить" (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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2 мая, 15:50
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Известный ведущий посетил освобожденные города на Киевщине
Григорий Решетник рассказал о поездке в освобожденный Ирпень
Григорий Решетник рассказал о поездке в освобожденный Ирпень / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Украинский ведущий Григорий Решетник занимается эвакуацией людей в Киевской области. Как многодетный отец он не выехал из страны и решил остаться дома – это было принципиально.

Да, нашим детям страшно, да, в Украине раздаются сирены, но именно здесь ты можешь помогать, ты можешь налаживать коммуникацию с теми людьми, которые могут оказать помощь, нуждающимся в этой помощи. И собственно наша семья этим занимается, – рассказал Григорий Решетник Зірковому шляху.

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Ведущий помогает нуждающимся всеми силами. Он вывез людей из Бучи и Ирпеня – городов, пострадавших от оккупантов в первые недели войны. В интервью Решетник поделился впечатлениями после увиденного в Ирпене:

Нас товарищ пригласил в Ирпень, он живет там, увидеть своими глазами. И до конца сложно даже поверить. Я, как человек творческий, человек телевизионный и связанный с кинопроизводством, с телепроизводством... сначала кажется, что это какой-то монтаж, что это кинодекорации. Но ты понимаешь, сколько судеб, сколько страданий за этим стоит, ты осознаешь, что это на самом деле.

Григорий Решетник верит, что испытания сделают украинцев еще сильнее, хотя справиться со всем этим сложно.

Я свято верю в то, что мы все построим. И эти испытания делают нас еще крепче. Но картинка ужасная... Мы ездили сами с Кристиной. С детьми пока не советуем, потому что эмоционально... когда ты видишь сожженные дома, сожженные танки, еще оставленную технику – мне кажется для детской психики сложно это, – добавил ведущий.

Ранее мы писали, что фронтмен "Океана Ельзи" Святослав Вакарчук снял новый клип для хита "Обійми" на развалинах в Харькове.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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