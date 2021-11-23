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Григорий Решетник рассказал, кто может стать новой "Холостячкой": есть несколько претенденток

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
23 ноября, 13:40
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Романтическая сказка Златы Огневич и драматическая история Ксении Мишиной буквально приковали взгляды зрителей к телеэкранам. Теперь поклонники ждут продолжение шоу
Григорий Решетник назвал трех претенденток на роль "Холостячки"
Григорий Решетник назвал трех претенденток на роль "Холостячки" / Фото: Instagram

Второй сезон проекта "Холостячка" подходит к концу и в скором времени все узнают, кто же смог покорить сердце Златы Огневич. Следом начнется история любви "Холостяка", которым стал бизнесмен из Лос-АнджелесаАлександр Топольский. Однако, зрителей беспокоит вопрос, кто же станет новой "Холостячкой" в третьем сезоне.

Бессменный ведущий проекта Григорий Решетник в интервью "КП в Украине" рассказал о том, что сейчас несколько претенденток на эту роль.

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По словам ведущего, он сам неоднократно приглашал многих представительниц украинского шоу-бизнеса для участия в шоу. Однако, многие восприняли его слова как шутку.

Решетник не исключает, что новой холостячкой может стать телеведущая Леся Никитюк, которую многие поклонники не раз выдвигали на эту кандидатуру в комментариях. Доступ ко всем соцсетям звезд и стильные фото возможны с новым смартфоном.

Леся – прекрасная талантливая девушка. Думаю, сезон с ней был бы очень интересным, – говорит ведущий проекта.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Также Решетник отметил, что прекрасно бы справилась с этой ролью певица Тина Кароль. В последнее время певица стала более открытой к публике и откровенно делится подробностями из жизни. Возможно, что в скором времени Кароль будет готова открыть свое сердце для новой любви.

Тина Кароль
Тина Кароль / Фото: facebook.com/tina.karol

Третьей претенденткой на участие в романтическом шоу считают Наталья Могилевская. Исполнительница уже дважды была замужем, но "вместе навсегда" так и не случилось. К слову Могилевская сама намекнула на то, что может стать главной героиней "Холостячки".

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Я где-то читал, что Наталья Могилевская модерирует себя в роли холостячки, для Наташи нужны смелые, харизматичные мужчины, – прокомментировал заявление певицы Решетник.

Певица Наталья Могилевская
Певица Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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