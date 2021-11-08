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"Заберите у нее микрофон!": Полякова выругалась матом на одном из своих концертов

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
8 ноября, 20:36
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Популярная артистка рассказала о забавных ситуациях, которые с ней случались на протяжении музыкальной карьеры, когда она случайно забывала выключать микрофон
/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Все знают о пылком нраве украинской певицы Оли Поляковой, она-то за словом в карман никогда не полезет – всегда говорит, что думает. Потом, конечно, ей часто приходится объяснятся за сказанное, но поклонники артистки уже привыкли к этому. Вот и недавно она не постеснялась и назвала имена главных скандалисток в украинском шоу-бизнесе.

К тому же, исполнительница призналась, что несколько лет назад, гастролируя по разным городам, постоянно попадала в нелепые ситуации. Оказывается, звезда, уходя со сцены за кулисы, забывала выключать микрофон, и ее эмоциональная ругань звучала со всех концертных колонок.

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Я уже сейчас не кричу. Но когда у нас было первое шоу, то это был ад. Я зашла за кулисы и кричу на всех, мат гну, а микрофон работает. И все прибегают и говорят: "Сделайте что-нибудь, заберите у нее микрофон!", – вспоминает со смехом Полякова.

Певица Оля Полякова
Певица Оля Полякова / Фото: facebook/polyakovamusic

С певицей больше такого не случается, потому что теперь в ее команде за этим следит персонал:

Сейчас у меня есть специальный человек, я отдают ему микрофон, и иду материться, чтобы меня никто не слушал, - говорит исполнительница.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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