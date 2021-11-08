"Заберите у нее микрофон!": Полякова выругалась матом на одном из своих концертов

Популярная артистка рассказала о забавных ситуациях, которые с ней случались на протяжении музыкальной карьеры, когда она случайно забывала выключать микрофон

/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Все знают о пылком нраве украинской певицы Оли Поляковой, она-то за словом в карман никогда не полезет – всегда говорит, что думает. Потом, конечно, ей часто приходится объяснятся за сказанное, но поклонники артистки уже привыкли к этому. Вот и недавно она не постеснялась и назвала имена главных скандалисток в украинском шоу-бизнесе.

К тому же, исполнительница призналась, что несколько лет назад, гастролируя по разным городам, постоянно попадала в нелепые ситуации. Оказывается, звезда, уходя со сцены за кулисы, забывала выключать микрофон, и ее эмоциональная ругань звучала со всех концертных колонок.

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Я уже сейчас не кричу. Но когда у нас было первое шоу, то это был ад. Я зашла за кулисы и кричу на всех, мат гну, а микрофон работает. И все прибегают и говорят: "Сделайте что-нибудь, заберите у нее микрофон!", – вспоминает со смехом Полякова. Певица Оля Полякова / Фото: facebook/polyakovamusic

С певицей больше такого не случается, потому что теперь в ее команде за этим следит персонал:

Сейчас у меня есть специальный человек, я отдают ему микрофон, и иду материться, чтобы меня никто не слушал, - говорит исполнительница.

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