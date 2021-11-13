Гросу рассказала о ревности Полянского из-за дуэта с другим мужчиной: Это не романтика

Актер и певица вместе живут в Киеве, снимаются в кино и записали несколько совместных песен. Роман уже успел познакомить Алину с дочерью от первого брака

Алина Гросу и Роман Полянский впервые объявили, что находятся в отношениях только в мае этого года. / Фото: instagram.com/alina_grosu

Сейчас Алина Гросу, которая назвала роман с Полянским главным достижением года, готовится представить впечатляющий концерт в Киеве со смертельно опасными цирковыми трюками, которые помог ей придумать любимый. Кстати, сам Роман споет вместе с артисткой песню.

Девушка признается, что их композиция, которую будут петь, чуть не вызвала между ними скандал из-за текста. По ее словам, трек о расстоянии, но Роман говорит – о разлуке.

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Она не о разрыве, а о расстоянии в отношениях. Он говорит: нет, нельзя, все будут думать, что мы с тобой разошлись, – делится певица в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Україна".

В то же время, Гросу уверяет, что постарается сделать видеоклип и будет говорить на всех интервью, что эта песня не о том, что они разошлись.

А вот дуэт с другим мужчиной, по словам артистки, вызвал у Романа сильное чувство ревности.

Я стараюсь ему объяснить, что это песня не совсем о любви. Она вообще не о том. Она больше для хорошего настроения. Это не романтика, – добавила она.

Напомним, о новом романе Алины Гросу заговорили еще в начале этого года, когда певица начала постить фото с Романом Полянским. Исполнительница некоторое время не подтверждала, что в романтических отношениях с актером, но в интервью говорила, что "и так все понятно". В мае этого года Алина Гросу подтвердила, что они с Романом пара.

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Роман ранее рассказывал, что их отношения поначалу были только дружественными. Они встретились на съемках клипа Алины Гросу, но на тот момент он еще был женат и воспитывал дочь.

Кстати, именно проблемы в семейной жизни сблизили актера и певицу. Ведь у Гросу уже тогда начал разрушаться брак с мужем, и у Полянского были проблемы в супружеской жизни.

Ранее Гросу говорила в программе "Зірковий шлях" о разводе, измене бывшего и новой любви:



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