Группа Антитіла променяла музыкальные инструменты на оружие ради страны: "Все буде Україна!"

Сейчас музыканты находятся в территориальной обороне. И в это тяжелое время коллектив решил подержать украинцев

Музыканты группы "Антитіла" присоединились к числу ВСУ. / Фото: instagram.com/antytila_official

Еще в середине февраля "Антитіла" присоединились к рядам ВСУ, чтобы дать отпор врагам, которые посягнут на нашу землю. Теперь коллектив активно защищает Украину от оккупантов, вторгшихся в нашу страну 24 февраля.

В Instagram фронтмен группы Тарас Тополя вместе с коллегами обратился к фанатам и заявил, что они оказывают мощное сопротивление и будут делать это всегда:

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Они вторглись в наше государство. Они подло атаковали города по всей нашей стране. Они убили тысячи наших граждан и продолжают это делать сегодня. Они веками уничтожали наших людей, землю, культуру, государственность. Но мы, несмотря на завышенное имперское величие, до сих пор оказываем мощное сопротивление, и будем его оказывать всегда, – написали музыканты.

Они отметили, что сегодня должны были презентовать альбом MLNL в студии на радио или ТВ, но в конце концов "страна сегодня работает немного по-другому".

Сегодня мы сменили свои музыкальные инструменты на оружие для защиты Украины и присоединились к ВСУ. А вам, наши дорогие поклонники, женщины, ожидающие своих мужчин и наши дети, наше будущее поколение – слушайте, скачивайте. Передавайте дальше и объединяйтесь. В единстве сила и победа, – отметили в группе.

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Слушайте "Антитіла" – MLNL:

Напомним, уже многие звезды высказались против войны в Украине и призвали Путина прекратить кровопролитие. В частности, актриса Шеннен Доэрти просит звезд не молчать о войне в Украине, а фотограф Саша Самсонова – призвала остановить войну.