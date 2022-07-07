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Группа "Антитіла" сообщила о трагедии: "Большая потеря для нашей команды"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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7 июля, 16:10
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Фронтмен Тарас Тополя написал о смерти саунд-продюсера Дмитрия Хомулко. Со звукорежиссером сотрудничали "Бумбокс", "Антитіла" и другие музыканты
Умер звукорежиссер Дмитрий Хомулко
Умер звукорежиссер Дмитрий Хомулко / Фото: Коллаж: Сегодня

Поклонников коллектива ожидало печально известие. Фронтмен коллектива Тарас Тополя, который сейчас защищает Украину на передовой, сообщил о потере.

В возрасте 50 лет из жизни ушел известный украинских продюсер Дмитрий Хомулко.

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Большая потеря для нашей команды. Вчера вечером умер наш друг Дмитрий Хомулко или как все называли его – Боб. Боб – музыкант, крутой саунд-продюсер, звукорежиссер, – сообщил коллектив на своей официальной странице в Instagram.

Последние восемь лет группа "Антитіла" сотрудничала с продюсером. На студии Хомулко Bobina records были записаны все хиты музыкантов.

Что стало причиной смерти звукорежиссера неизвестно. Супруга Хомулко также опубликовала в своем Facebook-аккаунте фото мужа и сообщила, что внезапная смерть продюсер наступила 6 июля.

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Все знали его как Боба, талантливого звукорежиссёра, музыканта и саудпродюссера. Он был большим жизнелюбом, весёлым и заботливым. Так буду помнить его я, – написала Анна Марченко.

Скриншот – facebook.com/marchenk.anna

Ранее Тарас Тополя на передовой разблокировал телефон погибшего солдата.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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