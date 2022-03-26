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Группе Антитіла отказали выступать вместе с Эдом Шираном на благотворительном концерте, и вот почему

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26 марта, 11:56
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Коллектив должен был выступать на концерте в Великобритании дистанционно вместе с популярным британским артистом
Группе "Антитіла" отказали в выступлении на благотворительном концерте в Бирмингеме
Группе "Антитіла" отказали в выступлении на благотворительном концерте в Бирмингеме / Фото: Instagram

Однако, из-за того, что участники "Антитіла" воюют в составе Вооруженных сил Украины против оккупантов, организаторы благотворительного мероприятия вынуждены были им отказать.

Отметим, концерт состоится 29 марта в городе Бирмингем. Собранные средства с мероприятия пойдут на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от рук оккупантов. Там будут выступать, в том числе Эд Ширан, Камила Кабелло, Эмели Санде и Грегори Портер.

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Группа "Антитіла", узнав о мероприятии, предложила Эду Ширану во время его выступления сделать свое лайв-включение из Киева. Британский артист согласился и заявил, что всем сердцем поддерживает Украину. Однако сами организаторы выступили против такой идеи.

Потому что концерт носит исключительно гуманитарный, не военный характер, а мы… носим шлемы и держим оружие в руках. Прежде всего мы музыканты. А шлемы и бронежилеты временные. Мы благодарим за ответ и принимаем его. Простите нас, мы не были готовы к такому развитию событий. Как ни были готовы, что россия развяжет действительно широкомасштабную войну и начнет убивать, – написал Тарас Тополя.

Также музыканты призывали понять их, ведь украинцам приходится бороться за свободу и независимость.

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Для нас важнее свобода и независимость нашего государства, а также европейские ценности, ради которых мы готовы сражаться до конца. Возможно, оружие в наших руках противоречит концепции концерта, но точно не противоречит нашим принципам, – объяснил Тополя.

Музыканты заверили, что украинцы обязательно победят и группа еще сыграет на стадионе собственной непокоренной страны, "куда заранее приглашают Эда и всех наших союзников и друзей из Соединенного Королевства".

Ранее мы сообщали, что Тарас Тополь сравнил столицу с крепостью.

Кстати говоря, Тина Кароль и Jerry Heil помогли собрать два миллиона злотых для Украины на концерте в Польше.

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