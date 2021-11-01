Гвоздева обрадовалась, что MELOVIN покинул Танці з зірками: Справедливость восторжествовала

Популярная танцовщица и хореограф не раз говорила, что MELOVIN и Лиза Русина были технически одной из самых слабых пар на проекте. Так что вылет певца из проекта Гвоздева считает справедливым.
Не зарекайся, не беги впереди паровоза, не кидайся громкими фразами,если не хватает опыта,ума и профессионализма. Теперь я могу спокойно спать!Простите, накипело и справедливость восторжествовала, – написала Илона у себя в Instagram.
В комментариях на пост танцовщицы отреагировали по-разному. Одни поддержали мнение Илоны.
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Другие считают, что не стоило писать такой пост.
Напомним, на прошлой неделе между Илоной Гвоздевой и MELOVIN разразился новый скандал. Танцовщица и хореограф рассказала, что во время подготовки к совместному танцу для проекта певец и его партнерша постоянно отвлекались, снимали видео в TikTok, занимались другими делами и MELOVIN позволял себе появляться в зале в нетрезвом виде.
Певец после таких откровений о совместных репетициях обвинил Илону Гвоздеву в лицемерии. Хореограф после комментария певца призналась, что не жалеет о своих словах
Ранее Илона Гвоздева эксклюзивно для "Сегодня" прокомментировала конфликт с MELOVIN.
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