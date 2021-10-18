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Гвоздева ответила на критику из-за Танців з зірками: Может "нагибать" только муж

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
18 октября, 12:26
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Ранее Илона Гвоздева критиковали в Сети партнершу MELOVIN на "Танцях з зірками", но вчера хореограф похвалила пару
Илона Гвоздева высказалась о критике в свой адрес
Илона Гвоздева высказалась о критике в свой адрес / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

В Сети считают, что Илона Гвоздева стала добрее к паре MELOVIN и Лиза Русина не просто так. Танцовщица написала в Instagram эмоциональный пост об обвинениях, что кто-то может повлиять на ее мнение.

Главной темой обсуждения снова стал мой комментарий в отношении пары MELOVIN и его партнерши: "Мол похвалила его, потому что руководство "Танців з зірками" её "нагнуло"! Запомните, мои дорогие подписчики, меня может "нагибать" только мой муж! Я говорю то, что считаю нужным и так как этого заслуживают участники, относительно эфира и выступления, – написала Гвоздева.

Илону Гвоздеву захейтили в Сети за судейство на "Танцях з зірками"
Илону Гвоздеву захейтили в Сети за судейство на "Танцях з зірками" / Фото: YouTube, instagram.com/ilonagvozdeva

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Танцовщица отметила, что эфир ей понравился. Были те кто ее удивили, но и были пары, которые разочаровали. Гвоздева пообещала в традиционном разборе эфира подробнее об этом рассказать.

Как прошел выпуск – смотрите в нашем материале.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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