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Холостячка Ксения Мишина купила четырехкомнатную квартиру в Киеве

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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27 января, 11:06
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Начало 2022 года у актрисы Ксении Мишиной сложилось вполне удачно. Актриса наконец-то осуществила свою давнюю мечту и начинает ремонт в новой квартире
Ксения Мишина купила квартиру в столичном ЖК
Ксения Мишина купила квартиру в столичном ЖК / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина, которая недавно призналась, какие отношения были между ней и Александром Эллертом, купила долгожданную недвижимость.

Радостной новостью актриса поделилась с поклонниками в своем Instagram-аккаунте. И хотя покупка состоялась еще в прошлом году, "холостячка" рассказала об этом только сейчас.

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В этом году Мишина хочет воплотить в реальность все свои представления об идеальном доме, поэтому впереди ее ждет капитальный ремонт.

Скажу вам это невероятно круто создавать квартиру мечты в осознанном возрасте, когда уже четко знаешь, что для тебя важно, что тебе нравится и как ты хочешь себя чувствовать в своём пространстве, – поделилась актриса.

Также телезвезда призналась, что очень хочет создать в своей новой квартире уголок для медитации. Для нее это стало главным приоритетом.

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Как известно, Мишина купила четырехкомнатную квартиру в одном из столичных жилых комплексом на Левом берегу.

Сейчас Ксения хочет полностью перепланировать квартиру и изменить первоначальный вид пространства. Актриса пообещала делиться всеми подробностями и этапами ремонта со своими поклонниками в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Ксения Мишина получила от Александра Эллерта подарок за 60 тысяч гривен.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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