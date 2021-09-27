Холостячка Злата Огневич планирует отпуск в январе: Еду не одна

Певица и участница шоу "Холостячка-2" поделилась своими планами по поводу будущего отпуска зимой. Артистка призналась, что скоро отправится в путешествие. Вероятно, с новым бойфрендом

Злата Огневич собирается на отдых с новым возлюбленным / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Шоу "Холостячка-2" в самом разгаре – пока еще никто не знает, кто именно победил в шоу, но Злата уже намекнула, что в следующем году, зимой, на отдых она отправится не одна.

Нашла ли Злата любовь на проекте или вне проекта – неизвестно, но пока она принимала участие в съемках, ее концертный директор решила попробовать свои силы в вокальном шоу "Співають всі" на телеканале "Украина".

В январе я планирую поехать на отдых, и не одна. Сейчас уже планирую, что это может быть. Хочется куда-то в тепло, к океану. Насладиться отдыхом, любовью, свободой и счастьем, – рассказала Злата в программе "Світське життя".

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Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Летом Злата не смогла отправиться в путешествие из-за того, что активно шли съемки "Холостячки". Но теперь, когда съемки уже позади, она может позволить себе расслабиться.

В новом сезоне "Холостячки" за сердце главной героини пришли бороться 25 участников. После первой вечеринки их стало 16, а теперь еще один участник покинул шоу.

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