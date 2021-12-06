Холостяк Макс Михайлюк сбил человека: пешехода забрали в тяжёлом состоянии

Главный герой "Холостяк-10" Максим Михайлюк сбил пешехода в центре Киева. К счастью, пострадавший остался жив, но находится в тяжелом состоянии

Макс Михайлюк / Фото: instagram.com/holostyakstb

Авария с участием Михайлюка, который впервые показал лицо своей дочери, произошла в Печерском районе столицы. Экс-холостяк случайно сбил пешехода, который пытался перебежать дорогу. Об этом рассказали в прямом эфире Новини.Live

Скриншот – видео

Как стало известно, вечером 4 декабря Михайлюк ехал за рулем своего авто, внезапно на дорогу выбежал мужчина. Избежать столкновения не удалось и пешеход оказался под колесами автомобиля экс-холостяка.

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Скриншот – видео

В результате аварии мужчина получил серьезные травмы и попал в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

По словам Михайлюка, он ехал на небольшой скорости, но не успел среагировать.

Я ехал, затем остановился на светофоре. Загорелся зеленый свет, мы начали ехать и тут резко появились эти люди, их было два человека, – рассказал водитель.

От медицинской помощи экс-холостяк отказался.