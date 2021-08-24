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Хореографу Яме вызвали скорую после "вкусного" ужина в ресторане (фото)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
24 августа, 21:21
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После возвращения домой из ресторана Владу Яме стало плохо – у него начало отекать лицо, затем отекло горло и стало трудно дышать
Влад Яма чуть не попал в больницу после ресторана
Влад Яма чуть не попал в больницу после ресторана / Фото: Коллаж: Сегодня

Известному украинскому хореографу Владу Яме, которому в июле исполнилось 39 лет, пришлось вызвать скорую из-за острой аллергической реакцией после того как он поужинал с родными в одном из ресторанов Киева.

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Об этом сам хореограф сообщил в Instagram Stories.

При этом Яма отметил, что "ужин был вкусным, а общение – приятным", но после возвращения домой ему стало плохо и у него начало отекать лицо, затем отекло горло и стало трудно дышать.

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Поэтому хореографу пришлось вызвать скорую и приехавшие медики диагностировали у него отек Квинке.

Яма добавил, что с ним такое случилось не впервые, а причиной аллергической реакции стал мед, который не был указан в составе блюда.

"В меню была указана карамель, а положили мед. В заведении извинились и пообещали сделать выводы. Хотя такая ошибка может стоить жизни", – отметил хореограф.

Какой именно ресторан посетил Яма, он не сообщил.

Напомним, в марте состоялась премьера комедийного фильма Александра Беляка "Нереальный КОПец", в котором в небольшой роли снялся хореограф Влад Яма.

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Мы также писали, что Влад Яма впервые показал архивные фото со своей свадьбы.

Юлия Безпечная
Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня

В медиа с 2003 года. Пишу о том, что происходит в мире, пока вы спите. Работала в Укринформе, Українських новинах и РБК-Украина, на портале Телекритика. Родилась в Белой Церкви, живу в Ирпене. В 2003 году закончила издательский факультет НТУ КПИ, и c тех пор моя профессиональная жизнь связана со СМИ. Обожаю итальянскую и грузинскую кухню, люблю хорошее кино и книги, а также неспешные велопрогулки на природе.

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При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
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