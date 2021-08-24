Хореографу Яме вызвали скорую после "вкусного" ужина в ресторане (фото)

После возвращения домой из ресторана Владу Яме стало плохо – у него начало отекать лицо, затем отекло горло и стало трудно дышать

Влад Яма чуть не попал в больницу после ресторана / Фото: Коллаж: Сегодня

Известному украинскому хореографу Владу Яме, которому в июле исполнилось 39 лет, пришлось вызвать скорую из-за острой аллергической реакцией после того как он поужинал с родными в одном из ресторанов Киева.

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Об этом сам хореограф сообщил в Instagram Stories.

При этом Яма отметил, что "ужин был вкусным, а общение – приятным", но после возвращения домой ему стало плохо и у него начало отекать лицо, затем отекло горло и стало трудно дышать.

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Поэтому хореографу пришлось вызвать скорую и приехавшие медики диагностировали у него отек Квинке.

Яма добавил, что с ним такое случилось не впервые, а причиной аллергической реакции стал мед, который не был указан в составе блюда.

"В меню была указана карамель, а положили мед. В заведении извинились и пообещали сделать выводы. Хотя такая ошибка может стоить жизни", – отметил хореограф.

Какой именно ресторан посетил Яма, он не сообщил.

Напомним, в марте состоялась премьера комедийного фильма Александра Беляка "Нереальный КОПец", в котором в небольшой роли снялся хореограф Влад Яма.

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