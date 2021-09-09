Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"

Алишер в Украине

Соловий в Playboy

На Лесю напали

Кино в Венеции

Лоуренс беременна

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Христина Соловий впервые снялась для Playboy: Чувствую себя самобытной и красивой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
9 сентября, 13:13
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Популярная певица Христина Соловий снялась для мужского журнала. Об этом она рассказала у себя в соцсетях
Христина Соловий рассказала о съемки для Playboy
Христина Соловий рассказала о съемки для Playboy / Фото: instagram.com/soloviyka

Христина Соловий, которой еще недавно приписывали роман со Святославом Вакарчуком, опубликовала фото, сделанные для Playboy. Певица предстала в белом коротком платье-комбинации с глубоким декольте. Распущенные волосы дополнили образ.

Певица гордится, что ее интервью вышло на украинском языке.

Мне 28, и я чувствую себя достаточно самобытной и красивой, чтобы позволить себе быть откровенной на фото, видео или на сцене ради своего удовольствия, – написала артистка.

Реклама

Христина Соловий для Playboy
Христина Соловий для Playboy / Фото: instagram.com/soloviyka

Она отметила, что ранее она получала предложения сняться для мужского журнала, но тогда не была к этому готова.

Когда я, 22-летняя "цветочек" украинской музыки (или ваш любимый эпитет), впервые получила предложение публикации откровенных фото, я испугалась. И попала в известную ловушку "а что скажут люди?". И люди неоднократно рассказывали, что им принадлежит мое тело и что я должна с ним делать, а что — нет, – написала Соловий.

Христина Соловий для Playboy
Христина Соловий для Playboy / Фото: instagram.com/soloviyka

Реклама

Артистка добавила, что сейчас научилась не обращать внимание на мнение других. Сейчас сама решает, что ей делать, и ей все равно на мнение других людей.

Выйти из токсического контроля общества над проявлениями моей сексуальности — это мое личное восстановление независимости. Мне 28, я чувствую себя свободной и теперь мне так все равно

Смотрите интервью Христины Соловий для "Зіркового шляху":

Реклама

Другие новости о звездах:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Венецианский кинофестиваль в разгаре
Обзор громких кинопремьер
Интересно
Ушла эпоха
Жан-Поль Бельмондо
09.04.1933 — 06.09.2021
Некролог
Признание
Настя Ивлеева впервые раскрыла подробности развода с Элджеем
Ну, и почему
Первый кадр с Киану Ривзом из «Матрицы 4»
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Макс Барских
11 сентября / 20:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять