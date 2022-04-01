Игорь Кондратюк предвидел войну еще 15 лет назад, а мировые политики – нет: "Соболезнования их интеллекту"

Продюсер и ведущий рассказал о первых днях войны, высказал свое мнение о причинах вторжения РФ и о звездах, молчащих о войне. Как вы знаете, Игорь Кондратюк за словами в карман не лезет

Игорь Кондратюк дал откровенное интервью / Фото: СТБ, https://www.1zoom.ru/

Также Игорь Кондратюк в интервью "Сегодня" рассказал о шансах Украины на "Евровидении" и как будет восстанавливать дом, в который попал снаряд оккупантов.

Знал о будущем вторжении еще 15 лет назад

Игорь Кондратюк называет Путина "маньяком с ядерным оружием", который мечтает о создании новой империи.

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Путин по сути своей – бестолковый, недалекий и необразованный человек. Он – имперский дурачок, считающий распад СССР "величайшей геополитической катастрофой 20-го века". Хотя даже пятиклассник в Украине понимает, что самой большой катастрофой 20-го века является Вторая мировая война, унесшая более 25 миллионов жизней! (СССР, по которому кремлевский убийца так тоскует, за все время своего существования убил может даже больше жизней своих граждан, к слову!).

Еще 15 лет назад, после Мюнхенской речи Путина в 2007 году, Кондратюк понял, что следует ожидать подобной военной агрессии.

И я об этом тоже писал и говорил в интервью давно. Те граждане Украины и политики – наши и мировые, которые это не поняли даже после марта 2014 года, вызывают у меня сочувствие и разочарование. Соболезнования их интеллекту и разочарование от того, что от них зависит в том числе моя жизнь, жизнь моей семьи и моих соотечественников…

Игорь Кондратюк рассказал о теробороне, разрушенном доме и шоу-бизнесе после войны / Фото: пресс-служба

Миллионы украинцев мечтают поскорее отпраздновать победу. Однако у многих есть страх, что наступление повторится снова. Игорь Кондратюк говорит, что есть шанс, что Россия не будет снова посягать на наши территории только в случае ликвидации нынешней верхушки РФ.

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Оружие так и не выдали

В начале войны стало известно, что Игорь Кондратюк вступил в ряды терробороны.

Ну, в терробороне нашего села я пробыл всего несколько дней. Я скорее помогал терробороне с патрулированием улиц: у меня не было и нет до сих пор оружия. Я записался на получение любого оружия, но его начали выдавать только в военкоматах и только тем, у кого есть опыт службы в армии. А мой опыт закончился в 1985 году переподготовкой после военной кафедры КНУ им. Шевченко. К слову, моя военная специальность – ПВО.

Также телеведущий рассказал, какая сейчас атмосфера царит в рядах терробороны.

Так вот, 2 марта моя семья выехала из села, потому что танки рашистских оккупантов были уже в 12 километрах. Настроение у терробороны было и есть боевым. Но нужно понимать, что надежную защиту наших сел и городов обеспечат только слаженные действия и терробороны, и главное – ВСУ.

Игорь Кондратюк / Фото: пресс-служба

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Оккупанты повредили дом

В день рождения продюсера 14 марта в его дом попал рашистский снаряд, такой ужасный подарок был к празднику. К счастью, с семьей ведущего и соавтора "Караоке на Майдані" все в порядке, они уехали из дома 2 марта.

Ничего не поделаешь. Это – война. Прилетело, но все целы – и слава Богу. Все 12 человек, которые были в нашем доме с начала войны, 2 марта уехали. Добрые люди из села при нашем отсутствии прикрыли окна, а ремонтировать буду либо когда рашистов оттеснят с Житомирской трассы и нашей теробщины, либо уже после Победы.

Семья Кондратюка не опускает рук и не дает себе унывать, ведь есть те, кому повезло гораздо меньше.

По сравнению с теми ужасающими разрушениями жилых домов и общественных зданий, которые мы видим в Мариуполе, Ирпене, Буче, Чернигове, Харькове, Ахтырке и других городах, а также по сравнению с разрушениями некоторых домов в нашей деревне, сейчас в моем доме можно жить. Мы с женой надеемся, что уже ничего не прилетит… Отстроим!

Скриншот из Facebook Игоря Кондратюка

"Неизлечимо продажны и безмозглы"

Игорь Кондратюк в своих интервью постоянно критикует так называемых "голубей мира", артистов украинского происхождения, которые продолжают отмалчиваться о войне в Украине или публикуют бестолковое "Нет войне". Говоря о таких персонажах, продюсер слов не подбирает.

Они неизлечимо продажны или неизлечимо безмозглы. Я их называю инфузориями-коллаборантами. Это несуществующая для меня категория лиц. Я не считаю возможным следить за людьми без чести и ума, когда в мире так много порядочных, умных и талантливых людей!

И даже тех звезд, кто сейчас резко прекратили все связи с Россией и стали помогать Украине, Кондратюк тоже не щадит.

Пусть каются перед другими. Для меня – повторяю – их не существует. Извините, есть такое украинское выражение "пізно вср*лися" (улыбается). И это не "раздор" и не "срач". Люди уже проявили свою несуразность.

Игорь Кондратюк высказался об артистах, которые молчат о войне / Фото: пресс-служба

Что будет с шоу-бизнесом?

У продюсера есть и свой прогноз касательно будущего украинского шоу-бизнеса:

В украинском шоу-бизе все предатели навсегда будут изменниками, которым не будет места на телеканалах, радиоэфирах и всевозможных музыкальных премиях. Очень на это надеюсь. Считаю, что это должно быть прописано в законе о коллаборации и коллаборантах. А все остальные, нормальные, так сказать, украинские артисты, будут творить прекрасные песни!

Украина на "Евровидении" – победа будет за нами?

Сейчас представителям Украины Kalush Orchestra многие предсказывают победу на "Евровидении". Однако Кондратюк считает, что такие громкие заявления озвучивать пока рано.

С большой вероятностью Kalush Orchestra победит в зрительском голосовании. И вы знаете почему: вся Европа сейчас – за Украину. Но о победе говорить рано, как по мне.

"Плакали с женой, послушав стих "Мамо, я убитий в Ірпені"

Артисты, ныне служащие в рядах ВСУ и терробороны, изменятся так же, как и их творчество. Игорь Кондратюк убежден, что мы увидим всплеск патриотического творчества.

Уже с 24 февраля написано несколько, не боюсь этого слова, гениальных стихов и прекрасных песен. Вчера с женой плакали, послушав стихотворение "Мамо, я убитий в Ірпені" Василия Головецкого. Положат на музыку – и это будет на разрыв! А какое гениальное стихотворение написал Юрий Рыбчинский? Живая легенда нашей поэзии написал стихотворение, которое войдет в классику украинской литературы. Каждый день из окопа удивляет меткой рифмой Петр Мага…Творчество эпохи этой освободительной войны против России будет "со слезами на глазах", простите за такое советское сравнение.

Когда победит Украина?

Как и каждый украинец, продюсер мечтает поскорее праздновать победу и уверен, что это произойдет очень скоро.

Скоро! К сожалению, не знаю даты. Надеюсь, что в сентябре этого года дети пойдут в школу по всей Украине – от Луганска до Ужгорода, и от Чернигова до Ялты. Учиться по украинской школьной программе, а не программе рашистов, которую они сейчас навязывают на временно оккупированных территориях. Слава Украине! Слава ВСУ! Героям слава!

Также узнайте, как Игорь Кондратюк резко комментировал произошедшее на "Оскаре"-2022.

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