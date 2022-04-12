Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua

Песня Айлиш

Позор Регины

Бекхэм женился

Фукунага в Украине

Хит Jerry Heil

Хитрость Эмбер
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Игорь Кондратюк показал снаряд, который разрушил его дом под Киевом

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 апреля, 22:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Спустя почти месяц после обстрела российскими оккупантами продюсер Игорь Кондратюк показал огромный снаряд, который разрушил его дом под Киевом
Игорь Кондратюк показал снаряд, попавший в его дом
Игорь Кондратюк показал снаряд, попавший в его дом

Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк стал одним из тех, чей дом пострадал от обстрелов российской армии. В марте продюсер сообщил, что в его особняк под Киевом попал снаряд оккупантов.

Спустя месяц после обстрела Кондратюк показал "подарок" от русских орков, который смогли достать украинские саперы. Фото продюсер опубликовал на своей странице в Facebook.

Реклама

Называется 9М22У. Снаряд для "Градов". Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники, земляки и сограждане! – написал Кондратюк.

Facebook

К счастью, в момент попадания снаряда в дом продюсера никого в доме не было. Ведущий "Караоке на Майдані" вместе с семьей покинул особняк еще 2 марта. Соседи шоумена пришли на помощь и прикрыли разбитые окна в отсутствие владельцев.

В материале сайту "Сегодня" продюсер рассказал, что планирует начать ремонт в доме сразу же после победы. Полное интервью с Игорем Кондратюком о будущем украинского шоу-бизнеса, предстоящем "Евровидение-2022" и победе – читайте уже сейчас!

Также узнайте, как Игорь Кондратюк резко комментировал произошедшее на "Оскаре"-2022.

Реклама

Напомним, что вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Хиты войны
Музыка военного времени
1
Народная песня "Ой у лузі червона калина" Народная песня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменских - "Я - Україна" NK|Настя Каменских - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловий - "Українська лють" Христина Соловий - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокеры, поддержавшие Украину
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее
Цитата дня

Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять