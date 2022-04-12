Игорь Кондратюк показал снаряд, который разрушил его дом под Киевом

Спустя почти месяц после обстрела российскими оккупантами продюсер Игорь Кондратюк показал огромный снаряд, который разрушил его дом под Киевом

Игорь Кондратюк показал снаряд, попавший в его дом

Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк стал одним из тех, чей дом пострадал от обстрелов российской армии. В марте продюсер сообщил, что в его особняк под Киевом попал снаряд оккупантов.

Спустя месяц после обстрела Кондратюк показал "подарок" от русских орков, который смогли достать украинские саперы. Фото продюсер опубликовал на своей странице в Facebook.

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Называется 9М22У. Снаряд для "Градов". Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники, земляки и сограждане! – написал Кондратюк.

Facebook

К счастью, в момент попадания снаряда в дом продюсера никого в доме не было. Ведущий "Караоке на Майдані" вместе с семьей покинул особняк еще 2 марта. Соседи шоумена пришли на помощь и прикрыли разбитые окна в отсутствие владельцев.

В материале сайту "Сегодня" продюсер рассказал, что планирует начать ремонт в доме сразу же после победы. Полное интервью с Игорем Кондратюком о будущем украинского шоу-бизнеса, предстоящем "Евровидение-2022" и победе – читайте уже сейчас!

Также узнайте, как Игорь Кондратюк резко комментировал произошедшее на "Оскаре"-2022.

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