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Игорь Кондратюк посоветовал "купить мозгов" тем, кто считает, что "культура вне политики"

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
13 августа, 17:34
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Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал неоднократное выступление российского рэпера Басты в Украине и в целом высказался насчет звезд из РФ
Игорь Кондратюк высказался о концертах Басты в Украине
Игорь Кондратюк высказался о концертах Басты в Украине / Фото: facebook.com/kondratjukigor, facebook.com/basta.noggano.nintendo

Продюсер Игорь Кондратюк, который ранее назвал Ани Лорак коллаборанткой, заявил, что культура не может быть вне политики. Сам телеведущий был в хороших отношениях со многими российскими звездами, включая Константина Меладзе, но до 2014 года. По мнению Игоря Кондратюка, во время войны ничего не может быть вне политики.

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В интервью изданию "Украинская правда" Игорь Кондратюк заявил, что есть 223 других страны, но почему-то в Украину "привозят" артистов из РФ.

Приехал Баста. И кто такой Баста? Сейчас – рядовой нарушитель закона Украины о пересечении госграницы с Крымом. Баста ездил в Крым после марта 2014 года. Как СБУ могло его впустить? Выступал и Валерий Меладзе недавно. Физическое лицо Баста имеет отношение к политике. Каждый имеет отношение к политике, кто имеет российский паспорт и не заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Каждый, кто голосует за Путина, имеет отношение к российской агрессии, – рассказал Игорь Кондратюк.

Телеведущий отметил, что если украинцы хотят слушать Басту, то пусть слушают его онлайн, а не на живых концертах.

Поэтому тот, кто говорит, что музыка вне политики, на блин – купите себе немного мозгов, ей богу, – заявил Кондратюк.

Баста отыграл концерт в Одессе
Баста отыграл концерт в Одессе / Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Российский рэпер Баста сыграл очередной концерт в Одессе несколько дней назад. В этом году истек срок запрета на въезд в Украину для рэпера, поэтому он смог провести тут концерты.

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Напомним, что ранее Баста неоднократно посещал аннексированный Крым. Артист давал там концерты. В одной из своих песен Баста поет – "Крымский мост соединил два берега России", завуалированно выражая свою позицию о том, "чей Крым".

Смотрите видео о том, как активисты пытались сорвать концерт Басты в Киеве:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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