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Игорь Кондратюк рассказал о родственниках в оккупированной Херсонской области – откровенное признание продюсера

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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1 июля, 07:40
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С марта Херсонская область находится под оккупацией рашистов. Украинский продюсер поделился, как его родные сейчас живут там. Подробности в материале
Игорь Кондратюк поделился подробностями жизни родственников на временно оккупированной Херсонщине
Игорь Кондратюк поделился подробностями жизни родственников на временно оккупированной Херсонщине / Фото: Коллаж: Сегодня

Игорь Кондратюк родом из села Пригорье Херсонской области. Продюсер пытается не говорить лишнего о своей родне, оставшейся на временно подконтрольной РФ территории. Ведь это, по его словам, опасно. Однако молчать об издевательствах и цинизме российских захватчиков он просто не может. Ранее Кондратюк делился, что его брата на несколько дней забрали ФСБшники.

Игорь Кондратюк признался, что ближайшим его родственникам удалось эвакуироваться из Херсона. Однако в области все еще живут его родные. Как объяснил продюсер в интервью "Суспільному", они ждут ВСУ и надеются, что вскоре наши защитники выгонят оккупантов прочь.

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Страдают, ждут. Ближайшие мои родственники уехали, но там еще достаточно много родных. Они буквально каждый день надеются, что начнется контрнаступление и Херсон освободят, родня живет на левобережной части. Север города, где я родился, освободили, там есть несколько освобожденных сел. Знаете, оно болит, ты периодически думаешь: "Ну, как так?", – поделился Кондратюк.

Продюсер говорит, что его родные на Херсонщине ждут ВСУ
Продюсер говорит, что его родные на Херсонщине ждут ВСУ / Фото: Скриншот из видео

Продюсер подчеркнул, что Херсонская область – не российско-ориентированный регион, а коллаборанты, которые вылезают, их мало кто знает, кроме Сальдо (глава оккупационной "областной администрации", – Ред.) , который десять лет был главой Херсона.

Игорь Кондратюк пожелал жителям Херсонской области не падать духом и ждать ВСУ, которые обязательно придут. Также он подчеркнул, что вскоре нам удастся приехать "без блокпостов от рашистов на свободную украинскую землю".

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Херсонцам я желаю многое, но что мы можем сделать? Мы даже не можем волонтерскую помощь туда доставить. Волонтеры — это отчаянные, некоторые из них плохо закончили, доставляя аппараты на территорию Херсонской области. Надо держаться и ни на минуту не сомневаться, что Херсонская область нужна Украине , – добавил продюсер.

Ранее Игорь Кондратюк в интервью "Сегодня" рассказывал о первых днях войны, причины вторжения РФ и о звездах, молчащих о войне.

Недавно мы писали, что предатель Сергей Гармаш приехал в оккупированный Херсон. Что актер-путинист забыл в городе – читайте здесь.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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