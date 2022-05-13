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Игорь Кондратюк сказал, почему Украина должна победить на Евровидении-2022

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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13 мая, 13:23
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Продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал шансы на победу в Евровидении-2022 украинской группы Kalush Orchestra
Игорь Кондратюк прокомментировал возможную победу Украины на Евровидении
Игорь Кондратюк прокомментировал возможную победу Украины на Евровидении / Фото: facebook.com/kondratjukigor, kalush.official

Уже в эту субботу, 14 мая, состоится финал песенного конкурса Евровидение-2022. Организаторы шоу уже сообщили, под каким номером на сцену выдут представители Украины Kalush Orchestra.

В этом году украинские музыканты являются главными претендентами на победу в конкурсе. Ежедневно ставки букмекеров на их грандиозный выигрыш возрастают.

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Прокомментировал возможную победу Украины на песенном состязании и продюсер Игорь Кондратюк. В своем Facebook он проанализировал прогнозы букмекеров. По словам шоумена, на сегодняшнее утро вероятность победы Украины на конкурсе составляла 59%.

В тоже некоторые еврофаны думают, что победа Kalush Orchestra будет присуждена только из-за войны в стране, а кто-то и вовсе считает, что в такое время участие в Евровидении неуместно. Однако Кондратюк объяснил, почему сегодня так важно выиграть конкурс.

Скриншот – Facebook

Каждая победа украинцев сейчас – то моральная помощь всем нам, и парням/девушкам в ВСУ! Евровидение всегда обвиняли в заполитизированности, тогда почему в этом году должно быть исключение? – высказал свое мнение продюсер.

А пока зрители в предвкушении шоу, сайт "Сегодня" предлагает выбрать своего победителя среди фаворитов финала – голосование.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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