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Игорь Кондратюк высказался о "хороших русских": типа знатоки х**ла и своей родины-террористки-агрессора

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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4 мая, 16:32
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Украинский продюсер объяснил, что думает о российских оппозиционерах и почему не стоит слепо верить в их благие намерения
Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк / Фото: Скриншот из YouTube

Игорь Кондратюк, как и Маша Ефросинина, считает, то сейчас не время романтизировать образ россиян, высказавшихся против войны, и слепо верить тому, что они пишут в своих оппозиционных соцсетях.

На своей странице в Facebook продюсер осудил тех украинцев, которые продолжают прислушиваться к мнению таких экспертов.

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Пионтковский, Фейгин, Илларионов, Чичкваркин, Латынина, Невзоров... Как их сейчас много, "хороших русских". Большие эксперты, типа знатоки х**ла и своей родины-террористки-агрессора. Давайте, земляки мои, слушайте, цепляйте лапшу на свои героические уши из уст людей, которым на Украину вообще плевать с высокой башни, – резко высказался Кондратюк.

Скриншот

По мнению продюсера, история уже показала Украине неоднократные случаи, когда такие "хорошие русские" позже сами становились лидерами антиукраинского движения.

А потом эти "хорошие русские" приведут своих друзей, которые уже будут не такими хорошими, а те приведут тех, кто ненавидит все это наше – Украину, украинцев, язык ("Игорь, давайте по-русски, мы же тоже были против путина") ...Кругами... Почти 380 лет... Миллионы убитых россией, а мы снова впускаем в себя каких-то ордынских "фейгиных-шмейгиных"... – заявил Кондратюк.

Ранее Кондратюк назвал Канделаки безмозглой бл*дью после ее слов о приезде Анджелины Джоли в Украину.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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