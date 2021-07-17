Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

Больше не пара

Премьера от LOBODA

Логунову бомбануло

Отпечаток Кароль

Канны-2021

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Украинские

Игорь Кондратюк высмеял приезд Ани Лорак в Украину с концертами: Мне 42, но думать нечем

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
17 июля, 14:57
Копировать ссылку
Знаменитый украинский телеведущий и продюсер даже придумал свой "плейлист" для Ани Лорак, которая в августе собирается дать два сольных концерта в Одессе
Игорь Кондратюк высмеял намерение Ани Лорак выступить в Украине впервые с 2014 года
Игорь Кондратюк высмеял намерение Ани Лорак выступить в Украине впервые с 2014 года / Фото: instagram.com/anilorak, facebook.com/kondratjukigor

Украинская певица Ани Лорак собирается дать два сольных концерта в Украине, в одном из клубов Одессы. Это будет первое официальное выступление Лорак в Украине с 2014 года.

Украинцы по-разному приняли эту новость: кто-то радуется, что его любимая артистка наконец-то выступит на родине, а кто-то наоборот негодует – ведь Ани Лорак уже несколько лет проживает и работает в стране-агрессоре – России.

Одним из тех, кто прокомментировал приезд Лорак в Украину стал известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк.

В Facebook он высмеял артистку и опубликовал свою версию "плейлиста", с которым Ани Лорак будет выступать в Одессе. Кондратюк предложил такие название "песен", как "Без мозгов", "Зачем мне совесть, я – певица", "Мне 42, а думать нечем", "У вас здесь тоже любят вату" и другие.

Скриншот: Facebook

Подписчики Игоря оценили юмор телеведущего. Известно, что Игорь Кондратюк сомневается в том, что Ани Лорак удастся выступить в Одессе. Соответствующий комментарий он оставил под публикацией про Ани Лорак в Facebook.

Не верю, что они таки состоятся, – написал ведущий о концертах артистки.

Скриншот: Facebook

Ранее Ани Лорак приезжала в Украину, но не раскрывала цель визита.

В клипах Ани Лорак выбирает яркие образы, а вот в жизни Ани Лорак предпочитает максимально натуральный макияж. Тренд на естественную красоту сейчас в моде, многие украинки доказывают это на личном примере.

Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Супермодель Кейт Мосс стала лицом бренда белья Ким Кардашьян
Все обсуждают
Таисия Повалий на "Славянском базаре"
Посмотреть
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Больше новостей
#FREEBRITNEY
Все, что нужно знать о борьбе Бритни Спирс за свободу
Узнать

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять