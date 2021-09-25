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Игорь Пустовит засветил на фото новую девушку. Кто она и как выглядит

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
25 сентября, 13:27
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Бывший муж блогера Саши Пустовит отправился на отдых в Грецию вместе со своей новой избранницей. Лицо девушки он не показывает, но отношения не скрывает
Игорь Пустовит показал на фото свою новую девушку
Игорь Пустовит показал на фото свою новую девушку / Фото: instagram.com/pustovit

Еще во время интервью Игорь Пустовит рассказывал, что у него новые отношения, в которых он счастлив. Блогер признался, что его бывшая жена – Саша Пустовит – оскорбляла его в постели, хотя сама она публично заявила, что страдала от унижений Игоря.

Этим летом инфлюенсеры Саша и Игорь Пустовит объявили о разводе. У обоих новые отношения. И если Саша скрывает своего парня, то Игорь все же показывает подписчикам новую девушку.

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В сторис Игорь Пустовит опубликовал совместный кадр с шатенкой в купальнике – пара сейчас отдыхает в Греции. Лицо девушки блогер закрыл эмодзи, "чтобы не сглазили".

Игорь Пустовит с новой девушкой / Фото: instagram.com/stories/pustovit

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По информации СМИ, новую девушку Игоря Пустовита зовут Лина, ей 23 года. Новоиспеченная пара ранее уже отдыхала в Испании. А сейчас в Instagram девушка постит фото из Афин.

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В июне этого года Саша Пустовит дала интервью Маше Ефросининой, где рассказала о своей "счастливой жизни". Через два дня она объявила, что разводится с супругом Игорем Пустовитом. У супругов есть двое маленьких сыновей.

Игорь и Саша Пустовиты с детьми
Игорь и Саша Пустовиты с детьми / Фото: instagram.com/sashaabo

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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