Игривая Каменских оголила бедра в дерзком мини у елки (фото)

NK поделилась с подписчиками рождественскими фото в новогоднем образе. Певица выбрала очень короткое платье

Настя Каменских засветила длинные ноги в мини / Фото: instagram.com/kamenskux

В соцсети Настя, которая недавно снялась вместе с российским певцом, поздравила всех, кто празднует сегодня Рождество. Артистка написала в Instagram-посте, что обожает зимние праздники и приготовления к ним.

Моя итальянская семья, у которой я часто гостила, всегда праздновала Рождество со всеми прекрасными традициями. Они украшали свой дом гирляндами, веточками омелы, вешали рождественский венок на двери. А вечером встречались всей большой семьей на праздничном ужине за большим столом, – рассказала подписчикам Каменских.

На фото NK позирует в луке в нюдовых тонах: на ней ультрамини, гольфы и золотые украшения. Образ звезда дополнила ярким мейком и молочным кардиганом, а волосы собрала в высокий хвост.

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Настя Каменских показала дерзкий образ на Рождество / Фото: instagram.com/kamenskux

Фанатам понравился такой образ Насти Каменских – они оставили ей много комментариев с комплиментами. А кто-то даже отметил, что артистка на одном из фото похожа на актрису Любовь Полищук.

Настя Каменских показала романтичный образ / Фото: instagram.com/kamenskux

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Ранее сообщалось, что Настя Каменских и VERKA SERDUCHKA вместе споют "Попа как у Ким". А произойдет это в новогоднюю ночь на сцене грандиозного праздничного шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна".